Dokuz Oğuz ne zaman başlayacak, ilk bölüm hangi gün? Dokuz Oğuz ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, hangi gün yayınlanacak? Dokuz Oğuz uyarlama mı?

Fox TV'de başlayacak olan yeni dizi Dokuz Oğuz'un ilk bölümü ne zaman ekranlara gelecek merak edildi. Dizinin ilk fragmanı çıktı. Peki, Dokuz Oğuz dizisi ne zaman başlayacak? Dokuz Oğuz ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, hangi gün yayınlanacak? Dokuz Oğuz uyarlama mı? Dokuz Oğuz dizisinin günü hangi gün olacak? İşte bilgiler...

İlk tanıtım fragmanıyla aksiyonun hiç azalmayacağını gösteren "Dokuz Oğuz", Türk'ün olduğu her yerde, Türk için savaşacak "Oğuz Timi"nin hikayesini anlatıyor. Peki, Dokuz Oğuz ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, hangi gün ekranlara gelecek? İşte ayrıntılar...

DOKUZ OĞUZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dokuz Oğuz yakında Fox TV'de ekranlara gelecek. Dokuz Oğuz dizisinin ilk bölümü ne zaman yayınlanacak bilinmiyor.

DOKUZ OĞUZ HANGİ GÜN?

Dizinin günü henüz belli olmadı. Fakat şuanda Fox TV'de Perşembe ve Cuma günleri dizi yayınlanmıyor. Haliyle bu iki günden birinde Dokuz Oğuz yayınlanabilir.

DOKUZ OĞUZ KONUSU NEDİR?

İlk tanıtım fragmanıyla aksiyonun hiç azalmayacağını gösteren "Dokuz Oğuz", Türk'ün olduğu her yerde, Türk için savaşacak "Oğuz Timi"nin hikayesini anlatıyor. Albay Tomris Toprak; "Türk Dünyası Acil Müdale Timi"ni kurmak ic¸in titizlikle çalışmalarını sürdürmüş ve en seçkin askerlerden oluşan Oğuz Timi'ni kurmuştur. Tu¨rk Silahlı Kuvvetlerinin go¨z bebegˆi olan bu birlik, du¨nyanın her noktasında kıyıma, zulme ugˆrayan Tu¨rkler ic¸in mu¨cadele edecektir. Tim komutanı Türk Silahlı Kuvvetlerinin en yetenekli ve en cesur subaylarından biri olan Yu¨zbas¸ı Batur Karanlık ve onun istegˆiyle "Oğuz Timi"ne kabul edilen So¨zles¸meli Erler; Okan Demirkır ve Yas¸ar Kayatu¨rk, Tegˆmen Yigˆit Toygar, Astsubaylar; Ercan Korkut, Umay C¸olpan, Timur Go¨kay ve Boran Delideniz yemin ederek go¨reve bas¸larlar. Oğuz Timi'nin göreve başlamasıyla artık dünyada hiçbir Türk kimsesiz değildir…

DOKUZ OĞUZ UYARLAMA MI?

Dizinin uyarlama olup olmadığı hakkında bilgi bulunmuyor.

DOKUZ OĞUZ OYUNCU KADROSU

Kubilay Aka

Deniz Işın

Yasemin Kay Allen

Hakan Boyav

Tuncer Salman

Dağhan Külegeç

Kayhan Açıkgöz

Serhan Onat

Rami Narin

Volkan Keskin

Taylan Meydan

Sahra Şaş

Mehmet Çevik