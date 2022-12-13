Fox TV'nin yeni başlayacak olan dizisi Dokuz Oğuz'un ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizi çok yakında Fox'ta ekranlara gelecek. Dizinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar, Dokuz Oğuz konusu nedir, oyuncuları kimler? Dokuz Oğuz dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Dokuz Oğuz konusu ne, asker dizisi mi? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Dokuz Oğuz konusu nedir? Dokuz Oğuz oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...

Dokuz Oğuz ne zaman başlayacak, ilk bölüm hangi gün? Dokuz Oğuz ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, hangi gün yayınlanacak? Dokuz Oğuz uyarlama mı?

Yapımcılığını Gold Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş'ın oturduğu ve Süleyman Çobanoğlu'nun kaleme aldığı "Dokuz Oğuz", FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Dokuz Oğuz konusu nedir, oyuncuları kimler? Dokuz Oğuz dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Dokuz Oğuz konusu ne, asker dizisi mi?

DOKUZ OĞUZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

"Dokuz Oğuz", Türk'ün olduğu her yerde, Türk için savaşacak "Oğuz Timi"nin hikayesini anlatıyor. Albay Tomris Toprak; "Türk Dünyası Acil Müdale Timi"ni kurmak için titizlikle çalışmalarını sürdürmüş ve en seçkin askerlerden oluşan Oğuz Timi'ni kurmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin göz bebeği olan bu birlik, dünyanın her noktasında kıyıma, zulme uğrayan Türkler için mücadele edecektir. Tim komutanı Türk Silahlı Kuvvetlerinin en yetenekli ve en cesur subaylarından biri olan Yüzbaşı Batur Karanlık ve onun isteğiyle "Oğuz Timi"ne kabul edilen Sözleşmeli Erler; Okan Demirkır ve Yaşar Kayatürk, Teğmen Yiğit Toygar, Astsubaylar; Ercan Korkut, Umay C¸olpan, Timur Gökay ve Boran Delideniz yemin ederek göreve başlarlar. Oğuz Timi'nin göreve başlamasıyla artık dünyada hiçbir Türk kimsesiz değildir…

DOKUZ OĞUZ OYUNCU KADROSU

Kubilay Aka

Deniz Işın

Yasemin Kay Allen

Hakan Boyav

Tuncer Salman

Dağhan Külegeç

Kayhan Açıkgöz

Serhan Onat

Rami Narin

Volkan Keskin

Taylan Meydan

Sahra Şaş

Mehmet Çevik

DOKUZ OĞUZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizi çok yakında Fox TV'de başlayacak.