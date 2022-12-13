Dokuz Oğuz konusu nedir, oyuncuları kimler? Dokuz Oğuz dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Dokuz Oğuz konusu ne, asker dizisi mi?
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Fox TV'nin yeni başlayacak olan dizisi Dokuz Oğuz'un ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizi çok yakında Fox'ta ekranlara gelecek. Dizinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar, Dokuz Oğuz konusu nedir, oyuncuları kimler? Dokuz Oğuz dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Dokuz Oğuz konusu ne, asker dizisi mi? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Dokuz Oğuz konusu nedir? Dokuz Oğuz oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...
Yapımcılığını Gold Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş'ın oturduğu ve Süleyman Çobanoğlu'nun kaleme aldığı "Dokuz Oğuz", FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Dokuz Oğuz konusu nedir, oyuncuları kimler? Dokuz Oğuz dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Dokuz Oğuz konusu ne, asker dizisi mi?
"Dokuz Oğuz", Türk'ün olduğu her yerde, Türk için savaşacak "Oğuz Timi"nin hikayesini anlatıyor. Albay Tomris Toprak; "Türk Dünyası Acil Müdale Timi"ni kurmak için titizlikle çalışmalarını sürdürmüş ve en seçkin askerlerden oluşan Oğuz Timi'ni kurmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin göz bebeği olan bu birlik, dünyanın her noktasında kıyıma, zulme uğrayan Türkler için mücadele edecektir. Tim komutanı Türk Silahlı Kuvvetlerinin en yetenekli ve en cesur subaylarından biri olan Yüzbaşı Batur Karanlık ve onun isteğiyle "Oğuz Timi"ne kabul edilen Sözleşmeli Erler; Okan Demirkır ve Yaşar Kayatürk, Teğmen Yiğit Toygar, Astsubaylar; Ercan Korkut, Umay C¸olpan, Timur Gökay ve Boran Delideniz yemin ederek göreve başlarlar. Oğuz Timi'nin göreve başlamasıyla artık dünyada hiçbir Türk kimsesiz değildir…
Kubilay Aka
Deniz Işın
Yasemin Kay Allen
Hakan Boyav
Tuncer Salman
Dağhan Külegeç
Kayhan Açıkgöz
Serhan Onat
Rami Narin
Volkan Keskin
Taylan Meydan
Sahra Şaş
Mehmet Çevik
Dizi çok yakında Fox TV'de başlayacak.