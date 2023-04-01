Dokuz Oğuz hangi kanalda? Dokuz Oğuz dizisi hangi kanalda yayınlanıyor?
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İzleyiciler tarafından oldukça beğeni gören dizi Dokuz Oğuz hangi kanalda? Yayınlandığı günden itibaren oldukça ilgi gören diziye dair araştırmalar devam ediyor. Diziyi tam saatinde ve gününde izlemek isteyenler, Dokuz Oğuz hangi kanalda? Dokuz Oğuz dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Sorusuna yanıt arıyor.
Dokuz Oğuz hangi kanalda? Sorusu bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Dokuz Oğuz, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın üstlendiği, senaryosunu Süleyman Çobanoğlu ve Gül Güzelkaya'nın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Dokuz Oğuz hangi kanalda? Dokuz Oğuz dizisi hangi kanalda yayınlanıyor?
DOKUZ OĞUZ HANGİ KANALDA?
Dokuz Oğuz dizisinin yeni bölümleri Cumartesi günü saat 20:00 'da Fox TV'de izleyicisi ile buluşmaktadır. Dizi bazen farklı günlerde eski bölümleriyle ekrana gelebiliyor. Fakat Dokuz Oğuz dizisinin yeni bölümü Cumartesi günleri yayınlanmaktadır.
DOKUZ OĞUZ OYUNCULARI KİMLERDİR?
Kubilay Aka : Yüzbaşı Batur Karanlık
Deniz Işın : Bilge Töreyeva
Yasemin Allen : Albay Tomris Toprak
Tuncer Salman
Dağhan Külegeç : Astsubay Başçavuş Ercan Korkut
Sahra Şaş : Astsubay Üstçavuş Umay Çolpan
Kayhan Açıkgöz : Sözleşmeli Er Yaşar Kayatürk
Taylan Meydan : Sözleşmeli Er Okan Demirkır
Serhan Onat : Astsubay Çavuş Boran Delideniz
Rami Narin : Teğmen Yiğit Toygar
Volkan Keskin : Astsubay Üstçavuş Timur Gökay
Cem Sultan Karabulut
Murat Danacı
Hakan Boyav : Tuğgeneral Ali Osman Bozkır
Mehmet Çevik : Hasan dede