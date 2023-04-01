İzleyiciler tarafından oldukça beğeni gören dizi Dokuz Oğuz hangi kanalda? Yayınlandığı günden itibaren oldukça ilgi gören diziye dair araştırmalar devam ediyor. Diziyi tam saatinde ve gününde izlemek isteyenler, Dokuz Oğuz hangi kanalda? Dokuz Oğuz dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? Sorusuna yanıt arıyor.

Dokuz Oğuz hangi kanalda? Sorusu bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Dokuz Oğuz, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın üstlendiği, senaryosunu Süleyman Çobanoğlu ve Gül Güzelkaya'nın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Dokuz Oğuz hangi kanalda? Dokuz Oğuz dizisi hangi kanalda yayınlanıyor?

DOKUZ OĞUZ HANGİ KANALDA?

Dokuz Oğuz dizisinin yeni bölümleri Cumartesi günü saat 20:00 'da Fox TV'de izleyicisi ile buluşmaktadır. Dizi bazen farklı günlerde eski bölümleriyle ekrana gelebiliyor. Fakat Dokuz Oğuz dizisinin yeni bölümü Cumartesi günleri yayınlanmaktadır.

DOKUZ OĞUZ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kubilay Aka : Yüzbaşı Batur Karanlık

Deniz Işın : Bilge Töreyeva

Yasemin Allen : Albay Tomris Toprak

Tuncer Salman

Dağhan Külegeç : Astsubay Başçavuş Ercan Korkut

Sahra Şaş : Astsubay Üstçavuş Umay Çolpan

Kayhan Açıkgöz : Sözleşmeli Er Yaşar Kayatürk

Taylan Meydan : Sözleşmeli Er Okan Demirkır

Serhan Onat : Astsubay Çavuş Boran Delideniz

Rami Narin : Teğmen Yiğit Toygar

Volkan Keskin : Astsubay Üstçavuş Timur Gökay

Cem Sultan Karabulut

Murat Danacı

Hakan Boyav : Tuğgeneral Ali Osman Bozkır

Mehmet Çevik : Hasan dede