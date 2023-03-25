Dokuz Oğuz bugün final bölümü ile ekranlara gelecek. İzleyiciler dizinin neden final yaptığını araştırıyor. Peki, Dokuz Oğuz final mi, neden final yapıyor? Dokuz Oğuz dizisi bitiyor mu, neden bitiyor? Dokuz Oğuz sezon finali mi? Dokuz Oğuz tamamen bitecek mi? Dokuz Oğuz dizisi niye final oluyor? İşte detaylar...

Dokuz Oğuz, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Akyoldaş ve Bülent İşbilen'in üstlendiği, senaryosunu Süleyman Çobanoğlu ve Gül Güzelkaya'nın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dokuz Oğuz final mi, neden final yapıyor? Dokuz Oğuz dizisi bitiyor mu, neden bitiyor? Dokuz Oğuz sezon finali mi?

DOKUZ OĞUZ FİNAL Mİ YAPIYOR, NEDEN FİNAL?

Dizi 25 Mart Cumartesi yani bugün 6. bölümü ile final yapacak. Dizinin reytinglerden dolayı final yaptığı düşünülüyor. Fakat neden final yapıyor resmi bir açıklama gelmedi.

DOKUZ OĞUZ SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kerkük Taşlıtepe köyü operasyonunu başarıyla tamamlayan Oğuz Timi dönüş yolunda keskin nişancı saldırısına uğrar ve Timur Astsubay vurulur. Oğuz Timi ve Tomris Albay'ın beraberindeki tim hemen önlem alırken keskin nişancının asıl hedefinin Batur Yüzbaşı olduğu anlaşılır. Bir vadide sıkışan tim oradan çıkmanın yollarını ararken Timur'un durumu gittikçe kötüleşir ve Tomris Albay önemli bir karar vermek zorunda kalır. Batur Yüzbaşı ise zekice bir hamleyle, keskin nişancının yerini belirleyip, etkisiz hale getirmek için harekete geçer. Son anda hastaneye yetiştirilen Timur Astsubay ölüm kalım savaşı verirken Tara'nın Doğu Türkistan'lı bir Türk, Bilge Töreyeva olduğunu öğrenen Lee de Ankara'dan çıkmanın yollarını arar. Ancak bu sandığı kadar kolay olmaz, bir anda karşısında Batur Yüzbaşı ve Oğuz Timi'ni bulan Lee için yolu sonu gelmiştir…

DOKUZ OĞUZ OYUNCULARI KİMLER?

Kubilay Aka

Deniz Işın

Yasemin Kay Allen

Hakan Boyav

Tuncer Salman

Dağhan Külegeç

Kayhan Açıkgöz

Serhan Onat

Rami Narin

Volkan Keskin

Taylan Meydan

Sahra Şaş

Mehmet Çevik