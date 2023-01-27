FOX TV'nin yeni dizisi Dokuz Oğuz oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Dokuz Oğuz dizisinde rol alan ünlüler araştırılıyor. Dokuz Oğuz dizisinde yer alan Ercan Korkut karakteri izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Dokuz Oğuz Ercan Korkut kimdir? Astsubay Başçavuş Ercan Korkut gerçekte kim, adı ne? Dokuz Oğuz Ercan Korkut karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Başrollerinde Yasemin Allen ve Kubilay Aka'nın yer aldığı Dokuz Oğuz dizisi FOX TV ekranlarında seyircisiyle buluştu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Dokuz Oğuz'un yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin oyuncularını araştırmakta. Dokuz Oğuz dizisinde yer alan Ercan Korkut karakteri aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Dokuz Oğuz Ercan Korkut kimdir? Astsubay Başçavuş Ercan Korkut gerçekte kim, adı ne? Dokuz Oğuz Ercan Korkut karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

DOKUZ OĞUZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Albay Tomris Toprak; "Türk Dünyası Acil Müdahale Timi"ni kurmak için titizlikle çalışmalarını sürdürmüş ve en seçkin askerlerden oluşan Oğuz Timi'ni kurmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin göz bebeği olan bu birlik, dünyanın her noktasında kıyıma, zulme uğrayan Türkler için mücadele edecektir. Tim komutanı Türk Silahlı Kuvvetlerinin en yetenekli ve en cesur subaylarından biri olan Yüzbaşı Batur Karanlık ve onun isteğiyle "Oğuz Timi"ne kabul edilen Sözleşmeli Erler; Okan Demirkır ve Yaşar Kayatürk, Teğmen Yiğit Toygar, Astsubaylar; Ercan Korkut, Umay çolpan, Timur Gökay ve Boran Delideniz yemin ederek göreve başlarlar. Oğuz Timi'nin göreve başlamasıyla artık dünyada hiçbir Türk kimsesiz değildir.

DOKUZ OĞUZ ERCAN KORKUT KİMDİR?

Dokuz Oğuz dizisinde yer alan Ercan Korkut karakteri, Timin abisi konumundadır. Annesi 6-7 yıl önce ölmüş babası ise Sivrialan'da çiftçilik yapmaktadır. Çocukluktan beri istediği askerlik onun için bir tutkudur.