FOX TV'nin yeni dizisi Dokuz Oğuz oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çekiyor. Dokuz Oğuz dizisinin konusu araştırılıyor. Peki, Dokuz Oğuz dizisinin konusu nedir? Dokuz Oğuz uyarlama mı, konusu ne? Dokuz Oğuz hikayesi gerçek mi? İşte detaylar...

Dokuz Oğuz oyuncu kadrosu! Başrollerinde Yasemin Allen ve Kubilay Aka'nın yer aldığı Dokuz Oğuz dizisi FOX TV ekranlarında seyircisiyle buluştu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Dokuz Oğuz'un ilk bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin konusunu araştırmakta. Dokuz Oğuz dizisinin hikayesi aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Dokuz Oğuz dizisinin konusu nedir? Dokuz Oğuz uyarlama mı, konusu ne? Dokuz Oğuz hikayesi gerçek mi? Detaylar haberimizde...

DOKUZ OĞUZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Albay Tomris Toprak; "Türk Dünyası Acil Müdahale Timi"ni kurmak için titizlikle çalışmalarını sürdürmüş ve en seçkin askerlerden oluşan Oğuz Timi'ni kurmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin göz bebeği olan bu birlik, dünyanın her noktasında kıyıma, zulme uğrayan Türkler için mücadele edecektir. Tim komutanı Türk Silahlı Kuvvetlerinin en yetenekli ve en cesur subaylarından biri olan Yüzbaşı Batur Karanlık ve onun isteğiyle "Oğuz Timi"ne kabul edilen Sözleşmeli Erler; Okan Demirkır ve Yaşar Kayatürk, Teğmen Yiğit Toygar, Astsubaylar; Ercan Korkut, Umay çolpan, Timur Gökay ve Boran Delideniz yemin ederek göreve başlarlar. Oğuz Timi'nin göreve başlamasıyla artık dünyada hiçbir Türk kimsesiz değildir.

DOKUZ OĞUZ OYUNCU KADROSU!

Tomris Toprak (Yasemin Allen)

Batur Karanlık (Kubilay Aka)

Yiğit Toygar (Rami Narin)

Ercan Korkut (Dağhan Külegeç)

(Tuncer Salman)

Umay Çolpan (Sahra Şaş)

(Hakan Boyav)

Boran Delideniz (Serhan Onat)

Timur Gökay (Volkan Keskin)

(Mehmet Çevik)

Okan Demirkır (Taylan Meydan)