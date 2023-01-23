FOX izleyicisiyle buluşmaya gün sayan Dokuz Oğuz dizisi İzleyiciler tarafından merak ediliyor. Savaşçı dizisinin devamı niteliğinde olan dizinin oyuncu kadrosu ve konusu izleyiciler tarafından araştırlıyor.Peki, Dokuz oğuz dizisinin konusu nedir? Dokuz oğuz dizinsin oyuncuları kimler? Dokuz oğuz dizisi ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

FOX izleyicisiyle buluşmaya gün sayan Dokuz Oğuz dizisinin ilk bölüm fragmanını yayınlandı. Dokuz Oğuz'da, Türk'ün olduğu her yerde, Türk için savaşacak "Oğuz Timi"nin hikayesini anlatıyor. Dizinin başrollerini Yasemin Allen ve Kubilay Aka üstleniyor. Peki, Dokuz oğuz dizisinin konusu nedir? Dokuz oğuz dizisnin oyuncuları kimler? Dokuz oğuz dizisi ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

DOKUZ OĞUZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Albay Tomris Toprak; "Türk Dünyası Acil Müdahale Timi"ni kurmak için titizlikle çalışmalarını sürdürmüş ve en seçkin askerlerden oluşan Oğuz Timi'ni kurmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin göz bebeği olan bu birlik, dünyanın her noktasında kıyıma, zulme uğrayan Türkler için mücadele edecektir. Tim komutanı Türk Silahlı Kuvvetlerinin en yetenekli ve en cesur subaylarından biri olan Yüzbaşı Batur Karanlık ve onun isteğiyle "Oğuz Timi"ne kabul edilen Sözleşmeli Erler; Okan Demirkır ve Yaşar Kayatürk, Teğmen Yiğit Toygar, Astsubaylar; Ercan Korkut, Umay çolpan, Timur Gökay ve Boran Delideniz yemin ederek göreve başlarlar. Oğuz Timi'nin göreve başlamasıyla artık dünyada hiçbir Türk kimsesiz değildir.

DOKUZ OĞUZ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

FOX Tv nin yeni dizisi Dokuz Oğuz izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizide yer alacak oyuncular ver karakterleri şu şekilde:

Tomris Toprak (Yasemin Allen)

Batur Karanlık (Kubilay Aka)

Yiğit Toygar (Rami Narin)

Ercan Korkut (Dağhan Külegeç)

(Tuncer Salman)

Umay Çolpan (Sahra Şaş)

(Hakan Boyav)

Boran Delideniz (Serhan Onat)

Timur Gökay (Volkan Keskin)

(Mehmet Çevik)

Okan Demirkır (Taylan Meydan)

DOKUZ OĞUZ DİZSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dokuz Oğuz dizisi, 28 Ocak 2023 Cumartesi günü FOX Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Dizi her hafta Cumartesi günleri saat 20.00 da yeni bölümleriyle izleyicileriyle buluşacak.