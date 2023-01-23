Dokuz oğuz dizisinin konusu nedir? Dokuz oğuz dizinsin oyuncuları kimler? Dokuz oğuz dizisi ne zaman başlayacak?
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FOX izleyicisiyle buluşmaya gün sayan Dokuz Oğuz dizisi İzleyiciler tarafından merak ediliyor. Savaşçı dizisinin devamı niteliğinde olan dizinin oyuncu kadrosu ve konusu izleyiciler tarafından araştırlıyor.Peki, Dokuz oğuz dizisinin konusu nedir? Dokuz oğuz dizinsin oyuncuları kimler? Dokuz oğuz dizisi ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Albay Tomris Toprak; "Türk Dünyası Acil Müdahale Timi"ni kurmak için titizlikle çalışmalarını sürdürmüş ve en seçkin askerlerden oluşan Oğuz Timi'ni kurmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin göz bebeği olan bu birlik, dünyanın her noktasında kıyıma, zulme uğrayan Türkler için mücadele edecektir. Tim komutanı Türk Silahlı Kuvvetlerinin en yetenekli ve en cesur subaylarından biri olan Yüzbaşı Batur Karanlık ve onun isteğiyle "Oğuz Timi"ne kabul edilen Sözleşmeli Erler; Okan Demirkır ve Yaşar Kayatürk, Teğmen Yiğit Toygar, Astsubaylar; Ercan Korkut, Umay çolpan, Timur Gökay ve Boran Delideniz yemin ederek göreve başlarlar. Oğuz Timi'nin göreve başlamasıyla artık dünyada hiçbir Türk kimsesiz değildir.
FOX Tv nin yeni dizisi Dokuz Oğuz izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizide yer alacak oyuncular ver karakterleri şu şekilde:
- Tomris Toprak (Yasemin Allen)
- Batur Karanlık (Kubilay Aka)
- Yiğit Toygar (Rami Narin)
- Ercan Korkut (Dağhan Külegeç)
- (Tuncer Salman)
- Umay Çolpan (Sahra Şaş)
- (Hakan Boyav)
- Boran Delideniz (Serhan Onat)
- Timur Gökay (Volkan Keskin)
- (Mehmet Çevik)
- Okan Demirkır (Taylan Meydan)
Dokuz Oğuz dizisi, 28 Ocak 2023 Cumartesi günü FOX Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Dizi her hafta Cumartesi günleri saat 20.00 da yeni bölümleriyle izleyicileriyle buluşacak.