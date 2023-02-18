Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. FOX ekranlarında yayınlanan Dokuz Oğuz dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Dokuz Oğuz bugün var mı, yok mu? Dokuz Oğuz ne zaman başlayacak? Dokuz Oğuz yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. FOX'un sevilen dizisi Dokuz Oğuz'un ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. FOX'un yayın akışında Dokuz Oğuz dizisini göremeyen kullanıcılar, Dokuz Oğuz yeni bölüm ne zaman? sorusunu araştırmakta. Peki, Dokuz Oğuz bugün var mı, yok mu? Dokuz Oğuz ne zaman başlayacak? Dokuz Oğuz yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

DOKUZ OĞUZ BUGÜN VAR MI?

FOX'un yeni dizisi Dokuz Oğuz, Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacaktır.