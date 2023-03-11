Dokuz Oğuz Boran kimdir, kim canlandırıyor? Dokuz Oğuz dizisi Boran Delideniz (Serhan Onat) kimdir, kaç yaşında, nereli?

Fox TV'nin yeni dizisi Dokuz Oğuz'un oyuncuları kimlerdir merak edildi. Merak edilen karakterlerden birisi de Boran Delideniz oldu. Peki, Dokuz Oğuz dizisi Boran kimdir, kim canlandırıyor? Dokuz Oğuz Boran Delideniz (Serhan Onat) kimdir, kaç yaşında, nereli? Boran Delideniz gerçekte kimdir? Boran Delideniz'in dizideki hikayesi nedir? İşte detaylar...

Dokuz Oğuz, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın üstlendiği, senaryosunu Süleyman Çobanoğlu ve Gül Güzelkaya'nın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dokuz Oğuz dizisi Boran kimdir, kim canlandırıyor? Dokuz Oğuz Boran Delideniz (Serhan Onat) kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayrıntılar sizlerle...

DOKUZ OĞUZ BORAN DELİDENİZ KİMDİR?

Astsubay Çavuş Boran Delideniz

SERHAN ONAT

C¸anakkaleli... Bekar, ailesi memlekette yas¸ıyor. Evli bir de ablası var. Annesinin tek derdi onu evlendirmek. Onunsa s¸imdilik niyeti yok, biraz c¸apkın. Birkac¸ kızı aynı anda idare ediyor.

Hayatla barıs¸ık, kendinden emin, c¸ok zeki, hiperaktif, c¸ok hızlı hareket eden bir asker. Operasyonlarda hızı ve atikligˆiyle o¨ne c¸ıkıyor. Tomris Albay bu o¨zelligˆiyle onu time sec¸er. Egˆirdir Dagˆ Komanda Okulu'nda egˆitim go¨rmu¨s¸tu¨r.

DOKUZ OĞUZ BORAN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dokuz Oğuz dizisinde Astsubay Çavuş Boran Delideniz karakterini "Serhan Onat" canlandırmaktadır.

SERHAN ONAT KİMDİR?

Serhan Onat (d. 27 Mayıs 1994, İzmit), Türk dizi ve sinema oyuncusu.

Hayatı

Serhan Onat, 27 Mayıs 1994 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra dans ve tiyatro eğitimi almak üzere lise hayatının son yıllarını İstanbul 'da geçiren oyuncu, 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü kazandı. Deniz ve kayak tutkusu olan Serhan Onat hobi olarak yelkenli tekne kaptanlığı da yapmaktadır.

Kariyer

Lise yıllarında başladığı tiyatro ve ileri dans eğitimine Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde devam etti. Üniversite eğitimi sırasında birçok tiyatro oyununda yer alan oyuncu 2014 yılında Şehzade Murad karakterini canlandırdığı Muhteşem Yüzyıl ile ilk kez izleyici karşısına çıktı. 2015-2016 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Mayıs Kraliçesi adlı dizi ile ekrana gelen oyuncu, sonrasında Kanal D'de ekrana gelen Bodrum Masalı dizisinde Uzay karakterini canlandırdı. Televizyon ve sinema çalışmalarının yanı sıra halen üniversite eğitimine devam eden oyuncu, yurt içi ve yurt dışında önemli festivallerde katılımcı olarak yer aldı ve birçok atölye çalışmasına katıldı.