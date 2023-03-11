Dokuz Oğuz Ali Osman kimdir, kim canlandırıyor? Dokuz Oğuz dizisi Ali Osman Bozkır (Hakan Boyav) kimdir, kaç yaşında, nereli?

Fox TV'nin yeni dizisi Dokuz Oğuz'un oyuncuları kimlerdir merak edildi. Merak edilen karakterlerden birisi de Ali Osman Bozkır oldu. Peki, Dokuz Oğuz dizisi Ali Osman kimdir, kim canlandırıyor? Dokuz Oğuz Ali Osman Bozkır (Hakan Boyav) kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Osman Bozkır gerçekte kimdir? Ali Osman Bozkır'ın dizideki hikayesi nedir? İşte detaylar...

Dokuz Oğuz, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın üstlendiği, senaryosunu Süleyman Çobanoğlu ve Gül Güzelkaya'nın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dokuz Oğuz dizisi Ali Osman kimdir, kim canlandırıyor? Dokuz Oğuz Ali Osman Bozkır (Hakan Boyav) kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayrıntılar sizlerle...

DOKUZ OĞUZ ALİ OSMAN BOZKIR KİMDİR?

Tuğgeneral Ali Osman Bozkır

HAKAN BOYAV

Manisalı, es¸i o¨gˆretmen. I·ki ogˆlu var. Biri bu yıl tıp faku¨ltesini kazanmıs¸, aileyi c¸ok sevindirmis¸tir. Ku¨c¸u¨k ogˆlu ise ortaokulda. Ergenlik sorunları yas¸ıyor.

Ali Osman dirayetli, sagˆ duyulu, akıllı bir general. Genelde kurallara uygun hareket eder ama yeri geldigˆinde askerlerini korumak ic¸in her tu¨rlu¨ riski alabilir. Tomris Albay'la birlikte birc¸ok bas¸arılı operasyona imza atmıs¸. Onun sezgilerine c¸ok gu¨veniyor. Tu¨rk Du¨nyası Acil Mu¨dahale Timi'ni kurması ic¸in Tomris Albay'a go¨revi verdigˆinde, her s¸eyin mu¨kemmel olacagˆından c¸ok emindir.

DOKUZ OĞUZ ALİ OSMAN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dokuz Oğuz dizisinde Tuğgeneral Ali Osman Bozkır karakterini "Hakan Boyav" canlandırmaktadır.

HAKAN BOYAV KİMDİR?

Hakan Boyav (d. 10 Ocak 1964, İzmir), Türk dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu.

Hakan Boyav, 10 Ocak 1964 tarihinde Ödemiş, İzmir'de dünyaya geldi. 1984 yılında Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nden, 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında bir yerel gazetede çizerlik ve mizah yazarlığı yaptı.

1988 yılında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun kuruluş kadrosunda görev aldı ve 1988 yılından 1993 yılına kadar Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 1993 yılından 2003 yılına kadar Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 2003 yılından itibaren Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev almaktadır.

Karikatür alanında Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü karikatür dalı ödülü (1988) ve Yunus Nadi Karikatür Ödülü (1989) sahibidir.