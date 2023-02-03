Önemli isimlerin başrollerde olduğu Dokuz Oğuz dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Dokuz Oğuz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Dokuz Oğuz 2.bölüm 2.fragmanı yayınlandı mı? Dokuz Oğuz 2.bölüm 2. fragmanı izle!

Geçtimiz hafta FOX Tv ekranlarda yayın hayatına başlayan yeni dizi Dokuz Oğuz Başrolünde ünlü oyuncular Kubilay Aka, Yasemin Allen'ın yer aldığı Dokuz Oğuz dizisi ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. İzleyicide büyük beğeni toplayan dizinin ikinci bölümü merak ediliyor. Peki, Dokuz Oğuz 2. bölüm fragmanı yayınladı mı? Dokuz Oğuz Son bölümünde neler oldu? Dokuz Oğuz dizisinin konusu ne? Dokuz Oğuz ne zaman, saat kaçta? Dokkuz Oğuz dizsinin oyuncuları kimler? Dokuz Oğuz 2. bölüm 2. fragmanı izle! Detaylar haberimizde...

DOKUZ OĞUZ DİZSİNİN KONUSU NE?

Dokuz Oğuz, Türklerin bulunduğu her yerde Türk için savaşmaya hazır olan Oğuz Timi'nin hikayesini konu ediyor. "Türk Dünyası Acil Müdale Timi"ni kurmak için çalışan Albay Tomris Toprak, uzun süren çalışmaların ardından seçkin askerlerden oluşan Oğuz Timi'ni kurar. Dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan Türkler için mücadele eden birlik, Tu¨rk Silahlı Kuvvetlerinin go¨z bebegˆi haline gelir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı subaylarından Yüzbaşı Batur Karanlık'ın isteği ile ekibe katılan so¨zles¸meli erler; Okan Demirkır ve Yas¸ar Kayatu¨rk, Tegˆmen Yigˆit Toygar, Astsubaylar; Ercan Korkut, Umay C¸olpan, Timur Go¨kay ve Boran Delideniz yemin ederek görevlerine başlar. Oğuz Timi'nin göreve başlamasıyla dünyadaki hiçbir Türk yalnız kalmayacaktır.

DOKUZ OĞUZ DİZİSİ OYUNCU LARI KİMLER?

FOX Tv nin yeni dizisi dokuz oğuzun kadrosunda şu isimlerden oluşuyor. Dizinin oyuncu kadrosu şu şekilde: Kubilay Aka, Deniz Işın, Yasemin Kay Allen, Hakan Boyav, Tuncer Salman, Dağhan Külegeç'in başrollerini paylaştığı dizinin kadrosunda; Kayhan Açıkgöz, Serhan Onat, Rami Narin, Volkan Keskin, Taylan Meydan, Sahra Şaş ve Mehmet Çevik yer alıyor.

DOKUZ OĞUZ NE ZAMAN ,SAAT KAÇTA?

FOX Tv nin yeni dizisi Dokuz Oğuz yayınladığı ilk bölümü ile televizyon dünyasına damgasını vurmuştu. Dizi her hafta yeni bölümleriyle Cumartesi günleri saat 20.00 da FOX Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.