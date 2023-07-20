DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | DEÜ Kontenjanlar ve taban puanları 2023, Dokuz Eylül Üniversitesi başarı sıralaması 2023!

Üniversite sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrenciyi üniversite heyecanı sardı. İzmir'de okumak isteyen öğrenciler ise en çok Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamasını merak ediyor. Peki, 2023 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi DEÜ Kontenjanlar ve taban puanları 2023, Dokuz Eylül Üniversitesi başarı sıralaması 2023! nedir? İşte detaylar…

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. Peki, 2023 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi DEÜ Kontenjanlar ve taban puanları 2023, Dokuz Eylül Üniversitesi başarı sıralaması 2023! nedir? İşte detaylar…

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023

2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'ni tercih edecek öğrencilerin 2022 yılında üniversitenin son giriş yapan öğrencinin taban puan ve sıralamasını öğrenmesi önem arz ediyor. YÖK Atlas da bulunan bu bilgileri sizler için sadeleştirdik. İşte Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları!

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (DEÜ) SAYISAL BÖLÜMLER TABAN PUANLARI

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp

Kontenjan: 270+7

Puan: 518,95534

Sıralama: 7.173

Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

Kontenjan: 90+3

Puan: 502,65507

Sıralama: 15.816

Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

Kontenjan: 90+3

Puan: 502,65507

Sıralama: 15.816

Dokuz Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği

Kontenjan: 70+2

Puan: 487,43066

Sıralama: 26.136

Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Kontenjan: 90+3

Puan: 467,56330

Sıralama: 41.759

Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği

Kontenjan: 90+3

Puan: 454,14504

Sıralama: 52.933

Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Öğretmenliği

Kontenjan: 20+1

Puan: 443,51863

Sıralama: 62.345

Dokuz Eylül Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Kontenjan: 70+2

Puan: 435,44080

Sıralama: 69.738

Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği

Kontenjan: 90+3

Puan: 432,11465

Sıralama: 72.820

Dokuz Eylül Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Kontenjan: 50+2

Puan: 418,85598

Sıralama: 85.869

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)

Kontenjan: 70+2

Puan: 414,15056

Sıralama: 90.743

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık

Kontenjan: 115+3

Puan: 407,88295

Sıralama: 97.456

Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği

Kontenjan: 90+3

Puan: 400,80925

Sıralama: 105.164

Dokuz Eylül Üniversitesi Veterinerlik

Kontenjan: 60+2

Puan: 400,38152

Sıralama: 105.680

Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri

Kontenjan: 60+2

Puan: 396,88281

Sıralama: 109.662

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)

Kontenjan: 220+6

Puan: 387,24678

Sıralama: 121.110

Dokuz Eylül Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Kontenjan: 70+2

Puan: 375,27691

Sıralama: 136.786

Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik

Kontenjan: 70+2

Puan: 349,99649

Sıralama: 175.956

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

Kontenjan: 90+3

Puan: 349,24432

Sıralama: 177.288

Dokuz Eylül Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)

Kontenjan: 100+3

Puan: 346,33877

Sıralama: 182.518

Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Öğretmenliği

Kontenjan: 20+1

Puan: 332,81787

Sıralama: 209.280

Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği

Kontenjan: 40+1

Puan: 331,2338

Sıralama: 212.740

Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Öğretmenliği

Kontenjan: 20+1

Puan: 330,08482

Sıralama: 215.188

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Kontenjan: 60+2

Puan: 329,07910

Sıralama: 217.423

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği(İkinci Öğretim)

Kontenjan: 80+2

Puan: 326,45987

Sıralama: 223.266

Dokuz Eylül Üniversitesi İstatistik

Kontenjan: 70+2

Puan: 315,51680

Sıralama: 249.708

Dokuz Eylül Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği

Kontenjan: 20+1

Puan: 312,65903

Sıralama: 257.103

Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya

Kontenjan: 80+2

Puan: 306,47368

Sıralama: 274.295

Dokuz Eylül Üniversitesi Biyoloji

Kontenjan: 40+1

Puan: 305,53588

Sıralama: 277.023

Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği

Kontenjan: 20+1

Puan: Dolmadı

Sıralama: Dolmadı

Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Kontenjan: 20+1

Puan: Dolmadı

Sıralama: Dolmadı

Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği

Kontenjan: 40+1

Puan: 301,40752

Sıralama: 289.265

Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği

Kontenjan: 20+1

Puan: Dolmadı

Sıralama: Dolmadı

Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği

Kontenjan: 80+2

Puan: Dolmadı

Sıralama: Dolmadı

Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik

Kontenjan: 50+2

Puan: 290,06848

Sıralama: 326.355

Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama

Kontenjan: 90+3

Puan: 287,89911

Sıralama: 334.005