DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | DEÜ Kontenjanlar ve taban puanları 2023, Dokuz Eylül Üniversitesi başarı sıralaması 2023!
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Üniversite sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrenciyi üniversite heyecanı sardı. İzmir'de okumak isteyen öğrenciler ise en çok Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamasını merak ediyor. Peki, 2023 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi DEÜ Kontenjanlar ve taban puanları 2023, Dokuz Eylül Üniversitesi başarı sıralaması 2023! nedir? İşte detaylar…
ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. Peki, 2023 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi DEÜ Kontenjanlar ve taban puanları 2023, Dokuz Eylül Üniversitesi başarı sıralaması 2023! nedir? İşte detaylar…
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023
2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'ni tercih edecek öğrencilerin 2022 yılında üniversitenin son giriş yapan öğrencinin taban puan ve sıralamasını öğrenmesi önem arz ediyor. YÖK Atlas da bulunan bu bilgileri sizler için sadeleştirdik. İşte Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları!
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (DEÜ) SAYISAL BÖLÜMLER TABAN PUANLARI
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp
Kontenjan: 270+7
Puan: 518,95534
Sıralama: 7.173
Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
Kontenjan: 90+3
Puan: 502,65507
Sıralama: 15.816
Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
Kontenjan: 90+3
Puan: 502,65507
Sıralama: 15.816
Dokuz Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği
Kontenjan: 70+2
Puan: 487,43066
Sıralama: 26.136
Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Kontenjan: 90+3
Puan: 467,56330
Sıralama: 41.759
Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
Kontenjan: 90+3
Puan: 454,14504
Sıralama: 52.933
Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik Öğretmenliği
Kontenjan: 20+1
Puan: 443,51863
Sıralama: 62.345
Dokuz Eylül Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Kontenjan: 70+2
Puan: 435,44080
Sıralama: 69.738
Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği
Kontenjan: 90+3
Puan: 432,11465
Sıralama: 72.820
Dokuz Eylül Üniversitesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Kontenjan: 50+2
Puan: 418,85598
Sıralama: 85.869
Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
Kontenjan: 70+2
Puan: 414,15056
Sıralama: 90.743
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık
Kontenjan: 115+3
Puan: 407,88295
Sıralama: 97.456
Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği
Kontenjan: 90+3
Puan: 400,80925
Sıralama: 105.164
Dokuz Eylül Üniversitesi Veterinerlik
Kontenjan: 60+2
Puan: 400,38152
Sıralama: 105.680
Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri
Kontenjan: 60+2
Puan: 396,88281
Sıralama: 109.662
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)
Kontenjan: 220+6
Puan: 387,24678
Sıralama: 121.110
Dokuz Eylül Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Kontenjan: 70+2
Puan: 375,27691
Sıralama: 136.786
Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik
Kontenjan: 70+2
Puan: 349,99649
Sıralama: 175.956
Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği
Kontenjan: 90+3
Puan: 349,24432
Sıralama: 177.288
Dokuz Eylül Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
Kontenjan: 100+3
Puan: 346,33877
Sıralama: 182.518
Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Öğretmenliği
Kontenjan: 20+1
Puan: 332,81787
Sıralama: 209.280
Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği
Kontenjan: 40+1
Puan: 331,2338
Sıralama: 212.740
Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Öğretmenliği
Kontenjan: 20+1
Puan: 330,08482
Sıralama: 215.188
Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği
Kontenjan: 60+2
Puan: 329,07910
Sıralama: 217.423
Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği(İkinci Öğretim)
Kontenjan: 80+2
Puan: 326,45987
Sıralama: 223.266
Dokuz Eylül Üniversitesi İstatistik
Kontenjan: 70+2
Puan: 315,51680
Sıralama: 249.708
Dokuz Eylül Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği
Kontenjan: 20+1
Puan: 312,65903
Sıralama: 257.103
Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya
Kontenjan: 80+2
Puan: 306,47368
Sıralama: 274.295
Dokuz Eylül Üniversitesi Biyoloji
Kontenjan: 40+1
Puan: 305,53588
Sıralama: 277.023
Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği
Kontenjan: 20+1
Puan: Dolmadı
Sıralama: Dolmadı
Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
Kontenjan: 20+1
Puan: Dolmadı
Sıralama: Dolmadı
Dokuz Eylül Üniversitesi Maden Mühendisliği
Kontenjan: 40+1
Puan: 301,40752
Sıralama: 289.265
Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği
Kontenjan: 20+1
Puan: Dolmadı
Sıralama: Dolmadı
Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği
Kontenjan: 80+2
Puan: Dolmadı
Sıralama: Dolmadı
Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik
Kontenjan: 50+2
Puan: 290,06848
Sıralama: 326.355
Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama
Kontenjan: 90+3
Puan: 287,89911
Sıralama: 334.005