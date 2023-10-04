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Doküman nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla doküman mı, dokuman mı? Doküman ne demek?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "doküman". Peki, doküman nasıl yazılır? TDK'ya göre dokuman mı, doküman mı yazılır?