Türk Tabipleri Birliği, Konya'daki doktor cinayetinin ardından 7-8 Temmuz'da greve gidecek. Peki, Doktorlar işi mi bırakacak 2022? 7-8 Temmuz doktorlar çalışmayacak mı, hastaneler kapalı mı? Doktorlar neden işi bırakıyor? Hastane acil açık mı? Hastaneler kapalı mı olacak? 7 ve 8 Temmuz Perşembe Cuma günleri doktorlar çalışmayacak mı? Ayrıntılar sizlerle...

KONYA ŞEHİR HASTANESİ'NDE NE OLDU?

Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay, 1 ay önce vefat eden annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı Konya Şehir Hastanesi'nde başına silahla ateş ederek öldürdü. Saldırgan, daha sonra aynı silahla intihar etti. Yaşananların ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

7-8 TEMMUZ 2022 DOKTORLAR ÇALIŞMAYACAK MI?

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya'nın silahla öldürülmesinin ardından Türk Tabipleri Birliği greve gitme kararı aldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan TTB, 7-8 Temmuz tarihlerinde görev yapmayacaklarını duyurdu.

Türkiye'yi sarsan doktor cinayeti Konya Şehir Hastanesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay, Konya Şehir Hastanesi'ne gitti. Kardiyoloji bölümüne geçen Akçay, Doktor Ekrem Karakaya'yı görmek istediğini söyleyerek doktorun kapısının önünde bir süre bekledi.

"ANNEMİ SEN ÖLDÜRDÜN DİYEREK ATEŞ ETTİ"

Doktor odasından hastanın çıkması ile içeri giren Akçay belinde bulunan silahı çıkarttı. "Annemi sen öldürdün o senin yüzünden öldü" diyerek silahını peş peşe ateşledi. Vücuduna 9 kurşun isabet eden Doktor Karakaya kanlar içinde yere yığılırken Mehmet Akçay aynı silahla kendisini başından vurarak intihar etti.

"7-8 TEMMUZ'DA GREVDEYİZ"

Olayın ardından hastanede büyük panik yaşanırken Türk Tabipleri Birliği'nden dikkat çeken bir karar geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türk Tabipleri Birliği, Doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında katledildiğini dile getirdi. TTB, paylaşımın devamında "Şiddete karşı 7-8 Temmuz'da grevdeyiz!" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA: ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Yaşanan saldırının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun." şeklinde konuştu.