TTB, TBMM Genel Kurulu'na sunulan, hekimler ile sağlık çalışanlarının haklarını düzenleyen yasa teklifine karşı 11 meslek örgütünün çağrısıyla gerçekleştirilecek bir günlük grev öncesi topluma bir çağrı yaptı. Peki, doktorlar grevde mi, grev ne zaman bitecek? Bugün sağlık ocağı, aile hekimliği, hastaneler grevde mi?

DOKTORLAR GREVDE Mİ, GREV NE ZAMAN BİTECEK?

"TTB açıklamasında, şu ifadeler yer aldı;

*Toplumun sağlığı yerine şirket kârını önceleyen sağlık politikalarının ürünü olan Sağlıkta Dönüşüm Programı, bizleri her gün yeniden boğarken, sizlerin de nitelikli sağlık hizmetinden mahrum kalmanıza neden olarak sağlıkta yıkımı getirdi.

*Bu sıkışmışlıkta biraz nefes alabilmek, insanca yaşayabileceğimiz koşulları oluşturmak için sağlıkta şiddetin sona ermesi, sağlığımız için uygun çalışma koşulları ve bizi yoksulluğa mahkûm etmeyen ücret taleplerimizi her defasında dile getirdik.

*Taleplerimiz sadece bizim için değil, sizin de nitelikli sağlık hizmeti almanızı sağlayacak taleplerdir. Aylardır sesimizi duyurmaya çalışıp, eylemlerimizi sürdürürken; siyasi iktidar hayatta kalmakta bile zorlandığımızı görmesine rağmen, algı yönetimi ve oyalama taktiklerinde ısrar etti. ifadelerini kullandı

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