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Doktorlar grevde mi? 16-17 Aralık Pazartesi Salı Aile Hekimlikleri kapalı mı, açık mı?

Doktorlar grevde mi? 16-17 Aralık Pazartesi Salı Aile Hekimlikleri kapalı mı, açık mı?
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Aile hekimleri, sağlık çalışanları ve ebeler, 6-10 Ocak 2025 tarihleri arasında yeniden iş bırakacaklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, adaletsiz ücret düzenlemeleri ve performansa dayalı ödeme sistemine karşı tepkilerinin sürdüğü belirtildi. Doktorlar grevde mi? 16-17 Aralık Pazartesi Salı Aile Hekimlikleri kapalı mı, açık mı?

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne tepki göstererek, daha önce Kasım ve Aralık aylarında iş bırakma eylemi yapan aile hekimleri, sağlık çalışanları ve ebeler, 6-10 Ocak 2025 tarihleri arasında yeniden iş bırakacak. Peki, Doktorlar grevde mi?

DOKTORLAR GREVDE Mİ?

Kasım ve Aralık aylarında, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne karşı iş bırakma eylemi yapan aile hekimleri, sağlık çalışanları ve ebeler, 6-10 Ocak 2025'te yeniden iş bırakacak. İkinci ve üçüncü basamak hastanelerdeki hekim ve sağlık çalışanları da, dayanışma, meslek onuru ve halk sağlığı için 8 Ocak'ta grevde olacak.Türk Tabipleri Birliği (TTB), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu (ASEF), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası'nın da aralarında yer aldığı sağlık meslek örgütleri konuya ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın birinci basamak sağlık hizmetlerini ve koruyucu hekimlik uygulamalarını güçlendirecek yapısal düzenlemeler yerine "Performans ve Ödeme Yönetmeliği" ile torba kanun teklifleriyle sorunları daha da çözülmez hale getirdiği belirtildi.

Konu hakkında açıklama yapan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, şunları kaydetti:

"Biz, Türkiye'nin dört bir yanında fedakârca sağlık hizmeti sunan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları olarak, adaletsiz ve insan onuruna aykırı uygulamalara karşı tepki ve itirazımızı sürdürüyoruz.

Son çıkan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği, mesleki haklarımızı ve iş güvencemizi derinden zedelemektedir. Bu, emeğimizin ve özverimizin hiçe sayıldığı bir sistem dayatmasıdır. İş güvencesini ve emeklilikte güvence sağlanmasını imkânsız hale getirmektedir. Ulaşılması güç hedeflerle ücretlerimiz keyfi olarak düşürülmekte ve sağlık hizmetlerinin kalitesi tehlikeye atılmaktadır. Bunun anlaşılmaması için, hem çalışanları hem de kamuoyunu yanıltmak için bu ay ve belki de önümüzdeki birkaç ay, bazı hedef ve kriterleri hesaplama dışı bıraktığını görüyoruz. Kendi yayınladıkları yönetmeliğe uymayacak şekilde keyfi olarak bazı oranların hesaplamaya katılmaması, bu kesintilerin gerçek olduğunu doğrulamaktadır. Amaç bir süre bunu kamufle etmektir. Bu, hastanın bireysel sorumluluğunu göz ardı eden bir uygulamadır."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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