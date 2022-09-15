Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'nin bütün branşları kapsamaması nedeniyle doktorlar 2 gün süreyle grev yapacak. Peki, Doktorlar grevde mi? 15 - 16 Eylül doktorlar grev mi yapacak? Bugün hangi doktorlar grevde?

Doktorlar çalışma koşullarına dikkat çekmek için dikkat çeken hekimler, yetkilileri uyarmak için iki gün iş bırakacak. Gelişmeler sonrası 15 - 16 Eylül doktorlar grev mi yapacak? Bugün hangi doktorlar grevde ve Doktorlar grevde mi gibi konular merak edildi.

DOKTORLAR GREVDE Mİ?

Yönetmelikte üniversite hastanelerinde çalışan sağlık çalışanlarına yer verilmediğine dikkat çeken Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Başkanı Hüsnü Yıldırım "Hükümete ve YÖK'e bu konuda bir düzenleme yapmaları için süre tanıdık. 'Bu süre neticesinde düzenlemeleri hayata geçirmezseniz, sağlık çalışanları mağdur ederseniz iş bırakma da dahil bütün özlük haklarımızı kullanacağız' dedik. Bu eylem bir uyarıdır" diye konuştu.