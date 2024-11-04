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Doktorlar bugün grevde mi 5-6-7 Kasım?

Doktorlar bugün grevde mi 5-6-7 Kasım?
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AHEF ve Sağlık Örgütlerinden iş bırakma kararı geldi. Yarın hastanelerde ve sağlık ocaklarında randevusu hastalar, 5-6-7 Kasım doktorlar grevde mi, doktorla çalışıyor mu merak ediyor. Peki, doktorlar bugün grevde mi 5-6-7 Kasım?

AHEF ve Sağlık Örgütlerinden yapılan açıklamada "AHEF olarak 30.10.2024 tarihinde yayınlanan Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğine karşı paydaşlarımızla birlikte aldığımız karar neticesinde 5-6-7 Kasım tarihlerinde üç gün süreyle iş bırakma kararı alınmıştır." denildi. Peki, Doktorlar bugün grevde mi 5-6-7 Kasım?

DOKTORLAR BUGÜN GREVDE Mİ 5-6-7 KASIM?

Hekim sendikaları açıklama yaparak greve gitme kararlarını duyurdu. Hekimler, aile hekimliği yönetmeliğinin geri çekilmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi gibi önemli talepleri sebebiyle 5-6-7 Kasım'da birçok aile hekimi iş bırakacak.

AHEF ve Sağlık Örgütlerinden İş Bırakma Kararı açıklaması:

AHEF olarak 30.10.2024 tarihinde yayınlanan Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğine karşı paydaşlarımızla birlikte aldığımız karar neticesinde 5-6-7 Kasım tarihlerinde üç gün süreyle iş bırakma kararı alınmıştır. Sonraki haftalarda sağlık meslek örgütleri ile birlikte gerçekleştireceğimiz çeşitli eylem ve etkinliklerle halkımızın sağlığı ve haklarımız için mücadeleye devam edeceğiz. Toplantıya katılım sağlayan ve karar alan STK lar aşağıda belirtilmiştir. Eylemle ilgili polikliniklerde kullanılacak görseller ektedir.

  • Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF)
  • Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN)
  • Aile Sağlığı Çalışanları Ebe ve Hemşire Dernekleri Federasyonu (ASEF)
  • Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası
  • Genel Sağlık İş
  • Hekim Birliği Sendikası
  • Hekim-Sen
  • Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
  • Tabip-Sen
  • Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER)
  • Türk Tabipleri Birliği
  • Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği

DOKTROLAR NEDEN GREV YAPIYOR?

Hekim sendikaları bir bir grev kararlarını açıkladı, 5-6-7 Kasım'da 3 gün iş bırakacak. Resmi Gazete'de yayınlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'ni protesto eden hekimler, AHEF, yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması için dava da açmıştı.

Hekimler yeni düzenlemenin yapılan işin kalitesinden çok sayısına odaklandığı konusunda şikayetçi. Sendikalar aile hekimlerinin maaşlarının emekliliğe yansıyacak şekilde, tek kalemden oluşan bir ödeme şeklinde düzenlenmesi gerektiğini söylüyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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