Doktora bursu ne kadar oldu 2023? Doktora öğrencileri için KYK burs ve kredi ücreti kaç TL'ye yükseldi? Güncel Doktora burs fiyatları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısında birçok gündem maddesi ele alındı. Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek yılki 2023 KYK burs fiyatlarını da açıkladı. Bunun ardından öğrenciler, Doktora bursu ne kadar oldu 2023? Doktora öğrencileri için KYK burs ve kredi ücreti kaç TL'ye yükseldi? merak etti. Peki, Doktora bursu ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yükseköğrenim öğrencilerine bir müjde verdi. Peki, Doktora bursu ne kadar oldu 2023? Doktora öğrencileri için KYK burs ve kredi ücreti kaç TL'ye yükseldi? Bilgiler sizlerle...

2023 KYK BURSLARI KAÇ TL OLDU?

2023 yılı için kredi/burs miktarlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lisans öğrencilerinde 850 liradan 1.250 liraya, yüksek lisans için 1.700 liradan 2.500 liraya, doktora için 2.550 liradan 3.750 liraya çıkartıyoruz" dedi.

2023 DOKTORA BURSU NE KADAR OLDU?

2023 güncel Doktora burs miktarı 2550 TL 'den 3750 TL 'ye yükseltildi. Doktora burs miktarı 1200 TL arttı.

Yeni 2023 zamlı burs miktarları:

Lisans : 1250 tl

Yüksek Lisans : 2500 tl

Doktora : 3750 tl

Göreve geldikleri yılda lisans öğrencilerine 45 lira burs verildiğini hatırlatan Erdoğan, "Öğrencilerimize başarı destek ödemesi yapacağız. Bu yıl itibariyle lisansta 850 lira olan bursu 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisansta 1700 liradan 2500 liraya doktora da 2550 liradan 3750 liraya çıkartıyoruz. Kredi almış öğrencilerin sadece ana para ödemesini sağlayan düzenlemeye gittik. Bununla kalmadık 2022-2023 döneminde ücretlere zam yapmayarak öğrencilerimizin yurtlarında barınabilme hakkı sağladık. Bu yıl 850 bin kişi ile yurtlarımızda rekor barınma sayısına ulaştık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle:

"Cumhuriyetimizin 100. yılını yaşamak lafla, şarkıyla, şiirle olmaz. Bizim için istiklalimize, istikbalimize yakışır eser ve hizmetlerle milletimizin karşısına çıkmak demektir. Dünyanın siyasi ve ekonomik olarak tarihi dönüşüm içine girdiği dönemde Türkiye Yüzyılı vizyonu çok daha hayati önem kazanmıştır. Kendi içimizde mutlaka hayata geçirmemiz gereken hususlar bulunuyor. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında vaktimizi ve enerjimizi boşa tüketen tartışmaları artık geride bırakmalıyız. Sürekli aynı şeyleri yaparak farklı sonuçları ummak sağlıklı zihnin hayata ve siyasete bakış tarzı olamaz. Yönetim sistemi tartışmalarından, büyük projelere yaklaşıma kadar sağlıksız bakış açısının örneklerini görmek bizi üzüyor.

"HEP BİRLİKTE ORTAK GELECEĞİMİZE ODAKLANMALIYIZ"

Yakın tarihte olup bitenlere dair kişisel görüşlerimiz ne olursa olsun hep birlikte ortak geleceğimize odaklanmalı, vaktimizi ve enerjimizi bu doğrultuda seferber etmeliyiz. Tarihimizi bir kavga, ayrışma, öfke alanı olmaktan çıkartıp, Türkiye Yüzyılı'na heyecanla, kararlılıkla bakabildiğimiz ölçüde bu millete olan sorumluluğumuzu hakkıyla yerine getirebiliriz.

"EVLATLARIMIZI REFAH SEVİYESİNE ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Türkiye Yüzyılı ile evlatlarımızı nesillerin özlemi olan güvenlik ve refah seviyesine çıkarmak istiyoruz. Bu mücadeleyi 85 milyon hep birlikte yürüterek, tüm dost, kardeş, mazlum, insanlıkla el ele vererek başarıya ulaştırabileceğimize inanıyorum. Ülkemizin ve milletimizin üzerinde karanlık hesaplar yapan emperyalist yapılara karşı aynı mücadeleyi tek vücut, tek yürek olarak vermek mecburiyetindeyiz. Hala milli iradenin gücü yerine emperyalistlerin inayetine bel bağlamak tarihten ders almamak demektir."