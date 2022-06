Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında İzle! (FULL HD) Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında fragmanı izle!

Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında izle! Macera ve fantastik film severler Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında filmi izle araştırması yapmakta. Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında full izle araştırması yapanlar için sinemada yayınlanan Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında izle ve detaylar haberimizde...

DOKTOR STRANGE ÇOKLU EVREN ÇILGINLIĞINDA İZLE

Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında izlemek için aşağıdaki Doktor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında izle linkleri üzerinden filme ulaşabilirsiniz. İyi seyirler.

DOKTOR STRANGE ÇOKLU EVREN İZLE 1

DOKTOR STRANGE ÇOKLU EVREN İZLE 2

DOKTOR STRANGE ÇOKLU EVREN İZLE 3

DOKTOR STRANGE ÇOKLU EVREN ÇILGINLIĞINDA FİLMİ FRAGMANI

DOKTOR STRANGE ÇOKLU EVREN ÇILGINLIĞINDA FİLMİ HAKKINDA BİLGİLER

Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında (özgün ad: Doctor Strange in the Multiverse of Madness), Marvel Comics karakteri Doctor Strange'e dayanan, 6 Mayıs 2022'de vizyona girmiş Amerikan süper kahraman filmi. Marvel Studios tarafından üretilen ve Walt Disney Studios Motion Pictures tarafından dağıtılan, Doctor Strange'in (2016) devamı olması amaçlanmıştır ve Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) 28. filmidir.

DOKTOR STRANGE ÇOKLU EVREN ÇILGINLIĞINDA KONUSU

America Chavez ve Dr. Stephen Strange'in bir versiyonu, Vishanti'nin Kitabını ararken evrenler arasındaki boşlukta bir iblis tarafından kovalanırlar. Strange öldürülür ve Chavez yanlışlıkla kendisini ve Strange'i Dünya'ya taşıyan bir portal oluşturur bu evrenin (616) Strange versiyonu, Ulu Büyücü Wong'un yardımıyla bir ahtapot iblisinden Chavez'i kurtarır. Chavez, iblislerin onu avladığını çünkü çoklu evrende seyahat etme gücüne sahip olduğunu açıklar.

İblisler üzerindeki büyücülük rünlerini tanıyan Strange, yardım için Wanda Maximoff'a danışır, ancak saldırılardan sorumlu olduğunu fark eder. Kara Kitap'ı edindiğinden ve Scarlet Witch olduğundan beri Maximoff, çoklu evrenleri Chavez'in gücüyle kontrol etmenin, Westview'da geçirdiği süre boyunca yarattığı çocuklar olan Billy ve Tommy ile yeniden bir araya gelmesine izin vereceğine inanır. Strange, Chavez'i teslim etmeyi reddettiğinde Maximoff, Kamar-Taj'a saldırır ve birçok büyücüyü öldürür. Chavez yanlışlıkla kendini ve Strange'i çoklu evrenden Dünya-838'e taşır. Maximoff, Kara Kitap'ı "rüyagezerlik" için kullanır ve kendi Billy ve Tommy ile yaşayan Dünya-838 Wanda'nın kontrolünü ele geçirir. Hayatta kalan bir büyücü, Kara Kitap'ı yok etmek ve rüyagezerliğini kırmak için kendini feda eder. Maximoff daha sonra Wong'u, onu Kara Kitap'ım gücünün kaynağı olan Wundagore Dağı'na götürmeye zorlar. Yardım ararken Strange ve Chavez, Dünya-838'in Büyücü Karl Mordo tarafından tutuklanır ve Mordo, Kaptan Peggy Carter, Kral Blackagar Boltagon, Kaptan Maria Rambeau, Doktor Reed Richards ve Profesör Charles Xavier'den oluşan gizli bir toplum olan İlluminati'nin önüne getirilir. Thanos'u yenmek için evrenlerinin Kara Kitap'ını pervasız bir şekilde kullanarak, Dünya-838'in Strange'inin evreni yok eden bir "istilayı" tetiklediğini ve zorlukla önlediğini açıklarlar. Daha fazla zarar vermesini önlemek için onu öldürmeye karar vermişlerdir ve Mordo, Dünya-616'nın Strange'inin de benzer şekilde tehlikeli olduğuna inanır. Yargılamadan önce Maximoff, Wundagore Dağı'ndaki gücü kullanarak rüyagezerliğini yeniden kurar ve Dünya-838 muadilinin bedenine ulaşır. Mordo hariç tüm İlluminati'yi öldürür. Strange ve Chavez, İlluminati ile çalışan bir bilim adamı olan, Strange'in eski nişanlısı Christine Palmer'ın Dünya-838 muadilinin yardımıyla kaçarlar. Strange, Chavez ve Palmer, Kara Kitap'ın antitezi olan Vishanti'nin Kitabını bulmak için evrenler arasındaki boşluğa girerler, ancak Maximoff ortaya çıkar ve diğerlerini istila ile yıkılmış bir evrene göndermek için güçlerini kullanarak Chavez'in zihnini ele geçirir. Dünya-616'da Maximoff, Chavez'in güçlerini almak için büyüye başlar. Strange, evreninin Kara Kitap'ıyla bozguna uğrayan yıkılmış evrenin Strange'ini yener ve daha sonra bu Kara Kitap'ı, daha önce Chavez'le birlikte olan alternatif Strange'i rüyagezerlik için kullanır. Wong'un yardımıyla Strange, Chavez'i Maximoff'tan kurtarır ve sonra Chavez'i yeteneklerini kullanmaya teşvik eder; Chavez, Maximoff'u Dünya-838'e taşır; burada Billy ve Tommy'nin gerçek anneleri için ağlarken korkudan kaçtığını görür. Maximoff, güçlerini Wundagore Dağı'nı yıkmak için kullanır ve Kara Kitap'ın tüm (Darkhold) kopyalarını çoklu evren boyunca yok eder ve görünüşte, bu süreçte kendini feda eder. Christine Palmer Dünya-838'e dönmeden önce, Strange ona evreninin Palmer'ı hala sevdiğini ama gerçek bir ilişkiye sahip olmaktan çok korktuğunu söyler. Bir süre sonra, Maximoff'un Kamar-Taj'a verdiği hasar, hayatta kalan büyücüler Chavez'in katıldığı eğitime devam ettikçe onarılır. Strange'de, Kara Kitap'ı kullanmanın bir sonucu olarak üçüncü bir göz ortaya çıkar. Kredi ortası sahnesinin ilerleyen saatlerinde, New York sokaklarında yürümeye devam ederken, 616 Strange,onu çoklu evrende bir istila yarattığı için suçlayan Clea ile karşı karşıya kalır. Müdahalesi nedeniyle, Clea hatalarını düzeltmek için yardımını ister ve gözyaşları Karanlık Boyuta bir portal açar. Strange'in üçüncü gözü belirir ve Clea'yı başka birçok yönlü macera için takip eder.

Haberler.com - Gündem