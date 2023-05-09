Doktor Serhad Ömercikoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi? Survivor doktoru Dr. Serhad Ömercikoğlu kimdir, hayatı ve biyografisi!

Survivor doktoru Serhad Ömercikoğlu'nun hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Serhad Ömercikoğlu kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne, evli mi, hangi üniversite mezunu? Serhad Ömercikoğlu ile ilgili detaylar haberimizde...

Survivor izleyicileri tarafından merak edilen isimler arasında Serhad Ömercikoğlu geliyor. Peki, Doktor Serhad Ömercikoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor doktoru Dr. Serhad Ömercikoğlu kimdir, hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

DOKTOR SERHAD ÖMERCİKOĞLU KİMDİR?

Serhad Ömercikoğlu, Marmara Üniversitesi Tıp mezunudur. 2001-2007 yılları arasında Tıp eğitimi almıştır. Aynı üniversitede yüksek lisans yapan Serhad Ömercikoğlu ayrıca Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında da eğitim almıştır.

Dr. Serhad Ömercikoğlu, 2007-2009 seneleri pratisyen doktor olarak çalışmaya başladı. Marmara Üniversitesi'nde 2010-2015 seneleri arasında da Acil Tıp Asistan Doktoru olarak çalıştı ve burada deneyim kazandı. Ardından, 2015-2016 yıllarında ise Acil Tıp Uzmanı olarak çalıştı. Sonrasında Marmara Üniversitesi bünyesinde Acil Tıp Uzman Doktoru unvanında çalışmalarına devam etti.

Dr. Serhad Ömercikoğlu, şuanda Survivor yarışmasında doktor olarak görev almaktadır.