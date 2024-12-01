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Doktor grevi ne zaman, Doktor kaç gün sürecek?

Doktor grevi ne zaman, Doktor kaç gün sürecek?
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Aile hekimleri, son günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren yeni çalışma yönetmeliğine karşı büyük bir tepki gösteriyor. Yeni düzenleme, aile hekimlerinin çalışma saatlerini, ücretlerini ve performanslarını etkileyen birçok değişikliği içeriyor. Peki, Doktor grevi ne zaman, Doktor kaç gün sürecek?

Sağlık sektöründe büyük bir kriz kapıda. Aile hekimlerinin greve gitme kararı alması, sağlık hizmetlerinin aksamaya uğrayacağı endişesini doğuruyor? Doktor grevi ne zaman?

DOKTOR GREVİ NE ZAMAN?

Hekimsen Sendikası'nın eylem kararı ile, Türkiye 2 - 3 - 4 Aralık doktorlar çalışıyor mu sorusu da yanıt bulmuş olacak. 2 - 3 - 4 Aralık 2024 tarihlerinde tüm Türkiye genelinde yapılacak eylem kararına uyan tüm hekimler, o gün çalışmayacak. Alınan karar, Aile Sağlığı Merkezi hekimleri ve çalışanları için geçerli olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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