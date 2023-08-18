Prof. Dr. Gökçen Orhan'ın kim olduğu, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu hakkında bilgiler araştırılmaktadır. Orhan'ın mesleki geçmişi, eğitimi ve kariyeri hakkında detaylı bilgiler bu haberimizde yer alacaktır. Peki, Doktor Gökçen Orhan kimdir? Prof. Dr. Gökçen Orhan nereli, kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

Prof. Dr. Gökçen Orhan, çalışma odasında ölü bulundu. Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Gökçen Orhan'ın hayatı merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Prof. Dr. Orhan hakkında detaylı bilgiler araştırılmaktadır. Peki, Doktor Gökçen Orhan kimdir? Prof. Dr. Gökçen Orhan nereli, kaç yaşındaydı? Detaylar haberimizde...

PROF. DR. GÖKÇEN ORHAN KİMDİR?

Gökçen Orhan, İstanbul Üsküdar'daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kalp ve Damar Cerrahisi olarak görev yapmaktaydı. Taşikardi, Derin Ven Trombozu (DVT), Vaskülit (Damar Duvarı İltihabı) alanlarında uzman olan Prof. Dr. Orhan, 56 yaşındaydı.

DOKTOR GÖKÇEN ORHAN NASIL ÖLDÜ?

Prof. Dr. Gökçen Orhan, çalışma odasında ölü bulundu. Prof. Dr. Orhan'ın ölümü kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da paylaşım geldi. Bakan Koca, "Prof. Dr. Gökçen Orhan hocamızı, görevli olduğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum" dedi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Orhan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Orhan'ın sosyal medya hesabından en son paylaştığı gönderide "Sağlığınızı ihmal etmeyin" yazdığı görüldü.