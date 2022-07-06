Konya'da Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, görev yaptığı Şehir Hastanesi'nde tabancayla vurularak öldürüldü. Doktor Ekrem Karakaya Konya Şehir Hastanesi'nde neden öldürüldü ve Ekrem Karakaya katili kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Saldırının ardından aynı silahla intihar eden şahıs, neden Doktor Ekrem Karakaya'yı öldürdü araştırılıyor. Doktor Ekrem Karakaya Konya Şehir Hastanesi'nde neden öldürüldü? Ekrem Karakaya katili kim? Dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı! Detaylar haberimizdedir…

DOKTOR EKREM KARAKAYA KONYA ŞEHİR HASTANESİ'NDE NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Konya'da Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya, görev yaptığı Şehir Hastanesi'nde Hacı Mehmet Akçay tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Saldırının ardından aynı silahla intihar eden Hacı Mehmet Akçay'ın, 1 ay önce kalp krizinden yaşamını yitiren annesi Kezban Akçay'ın ölümünden Karakaya'yı sorumlu tuttuğu için olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay, bugün saat 14.30 sıralarında geldiği Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji kliniğinde, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'ya tabancayla peş peşe ateş etti.

EKREM KARAKAYA KATİLİ KİM?

Akçay, ardından silahın namlusunu kendi başına dayayıp, tetiği çekti. Karakaya ve Akçay, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesleri üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. O sırada hastanede bulunan doktorların müdahale ettiği doktor Karakaya ile saldırıyı gerçekleştiren Akçay, kurtarılamadı. Akçay'ın annesi Kezban Akçay'ın, yaklaşık 1 ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Akçay'ın doktor Karakaya'yı annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu için öldürdüğü öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.