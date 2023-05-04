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'Doktor dövüyoruz' diyen kadın kim, doktorlara ne dedi?

"Doktor dövüyoruz" diyen kadın kim, doktorlara ne dedi?

Gündem Haberleri

Seçime kısa bir süre kala seçim ile ilgili yapılan yorumlar gündem olurken doktorlarla ilgili düşüncelerini ifade eden bir seçmenin sözleri gündem oldu. Peki, Doktor dövüyoruz diyen kadın kim, doktorlara ne dedi?

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Bir sokak röportajınsa düşüncelerini ifade eden seçmenin doktorlarla ilgili sözleri sosyal medyada günden oldu. Peki, Doktor dövüyoruz diyen kadın kim, doktorlara ne dedi?

DOKTOR DÖVÜYORUZ DİYEN KADIN KİM?

Sokak röportajınsa düşüncelerini ifade eden seçmen "25 sene önce doktorlar bizi azarlardı. Şu an biz doktor beğenmeyip doktor dövüyoruz. O rahatlıktayız" dedi.Ancak sözlerin sahibi kadının molduğu açıklanmadı.

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Seçim 2023 3. Sayfa Gündem Haberler

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