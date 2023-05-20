Doktor Civanım, Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı, Kartal Tibet'in yönettiği 1982 yapımı Türk komedi filmidir. 1 Şubat 1983'te vizyona girmiştir. Sevilen filmi ekranlarda görenler ise arama motorlarında Doktor Civanım hangi köyde çekildi? Doktor Civanım ne zaman, nerede çekildi? Doktor Civanım oyuncuları kim? sorularına yanıt arıyor.

Doktor Civanım hangi köyde çekildi? merak ediliyor.Memduh Ün tarafından yapımcılığı üstlenen filmin senaryosunu Safa Önal ve Memduh Ün yazmıştır. Yıllar öncesinin sevilen filmi günümüzde de seviliyor ve film hakkında merak edilenler arama motorlarında Doktor Civanım hangi köyde çekildi? Doktor Civanım ne zaman, nerede çekildi? Doktor Civanım oyuncuları kim? soruları ile aratılıyor.

DOKTOR CİVANIM HANGİ KÖYDE ÇEKİLDİ?

Doktor Civanım, İstanbul'un köylerinden olan Boğazköy'de çekilmiştir. Köyde yaşayan birçok kişi de filmde figüran olarak rol almıştır.

DOKTOR CİVANIM KONUSU NE?

Yıllardır bir hastanede hademelik yapmış ve doktorlardan birkaç ilaç öğrenmiş olan Kemal, hem annesini üzmemek hem de köyün cahil halkının sağlığını korumak için annesine doktor olduğunu anlatan bir mektup yazar. Çok sevinen annesi bunu köye yayınca; köyün kızları, doktor sandıkları Kemal'i kendilerine âşık etmek için ellerinden geleni yapar; fakat Kemal, Ruşen Ağa'nın kızı Sümbül'e âşık olur. Kemal'in doktor olmadığının anlaşılması ise bu aşkı zora sokacaktır.

DOKTOR CİVANIM NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Doktor Civanım, Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı, Kartal Tibet'in yönettiği 1982 yapımı Türk komedi filmidir. 1 Şubat 1983'te vizyona girmiştir. Memduh Ün tarafından yapımcılığı üstlenen filmin senaryosunu Safa Önal ve Memduh Ün yazmıştır. Müziğini ise ünlü müzisyen Cahit Berkay hazırlamıştır. İstanbul'un köylerinden olan Boğazköy'de çekilmiştir. Köyde yaşayan birçok kişi de filmde figüran olarak rol almıştır.

DOKTOR CİVANIM OYUNCULARI KİM?