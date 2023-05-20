Doktor Civanım hangi köyde çekildi? Doktor Civanım ne zaman, nerede çekildi? Doktor Civanım oyuncuları kim?
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Doktor Civanım, Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı, Kartal Tibet'in yönettiği 1982 yapımı Türk komedi filmidir. 1 Şubat 1983'te vizyona girmiştir. Sevilen filmi ekranlarda görenler ise arama motorlarında Doktor Civanım hangi köyde çekildi? Doktor Civanım ne zaman, nerede çekildi? Doktor Civanım oyuncuları kim? sorularına yanıt arıyor.
Doktor Civanım hangi köyde çekildi? merak ediliyor.Memduh Ün tarafından yapımcılığı üstlenen filmin senaryosunu Safa Önal ve Memduh Ün yazmıştır. Yıllar öncesinin sevilen filmi günümüzde de seviliyor ve film hakkında merak edilenler arama motorlarında Doktor Civanım hangi köyde çekildi? Doktor Civanım ne zaman, nerede çekildi? Doktor Civanım oyuncuları kim? soruları ile aratılıyor.
Doktor Civanım, İstanbul'un köylerinden olan Boğazköy'de çekilmiştir. Köyde yaşayan birçok kişi de filmde figüran olarak rol almıştır.
Yıllardır bir hastanede hademelik yapmış ve doktorlardan birkaç ilaç öğrenmiş olan Kemal, hem annesini üzmemek hem de köyün cahil halkının sağlığını korumak için annesine doktor olduğunu anlatan bir mektup yazar. Çok sevinen annesi bunu köye yayınca; köyün kızları, doktor sandıkları Kemal'i kendilerine âşık etmek için ellerinden geleni yapar; fakat Kemal, Ruşen Ağa'nın kızı Sümbül'e âşık olur. Kemal'in doktor olmadığının anlaşılması ise bu aşkı zora sokacaktır.
Doktor Civanım, Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı, Kartal Tibet'in yönettiği 1982 yapımı Türk komedi filmidir. 1 Şubat 1983'te vizyona girmiştir. Memduh Ün tarafından yapımcılığı üstlenen filmin senaryosunu Safa Önal ve Memduh Ün yazmıştır. Müziğini ise ünlü müzisyen Cahit Berkay hazırlamıştır. İstanbul'un köylerinden olan Boğazköy'de çekilmiştir. Köyde yaşayan birçok kişi de filmde figüran olarak rol almıştır.
- Kemal Sunal - Kemal
- Bahar Öztan - Sümbül (ses. Ayşin Atav)
- Ayşen Gruda - Şadiye
- Yadigar Ejder - Gafur (ses. Dinçer Çekmez)
- İhsan Yüce - İhsan Ağa (ses. Erdal Özyağcılar)
- Ali Şen - Ruşen Ağa (ses. Gazanfer Özcan)
- Reha Yurdakul - Hakim (ses. Sait Ergenç)
- Muadelet Tibet - Huriye (ses. Göksel Kortay)
- Hamza Abimiz - Köylü
- Ahmet Açan - Yunus (ses. Rıza Pekkutsal)
- Celal Yonat - Kasaba Tellalı (ses. Osman Alyanak)
- Ali Demirel - Murat Ateş
- Nermin Denizci - Asiye
- Sırrı Elitaş - Kahya (ses. Yaman Okay)
- Hikmet Gül - Ayşe
- Fikret Gülyalçın - Köylü
- Sezai Kaya - Hasan Amca (ses. Levent Dönmez [a])
- Ahmet Turgutlu - Kasabalı
- Ali Demir - Kasabalı
- Nezih Tunar - Öğretmen
- Osman Çağlar - Davulcu