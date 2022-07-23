Doktor Civanım filmi oyuncuları kim? Doktor Civanım filmi konusu, oyuncuları ve Doktor Civanım özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Doktor Civanım filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Doktor Civanım filmini izleyecek olanların merak ettiği Doktor Civanım konusu nedir, Doktor Civanım oyuncuları kimler ve Doktor Civanım özeti gibi konuları inceliyoruz.

DOKTOR CİVANIM FİLMİ KONUSU NEDİR?

Şehirde bir hastanede hademelik yapan Kemal kendi köyüne döndüğünde bir doktormuş gibi karşılanır. Bu durumu bozmayan Kemal köyün doktoru haline gelir. Ruşen Ağa'nın kızı Sümbül'e aşık olan Kemal'in rakibi İhsan Ağa'nın oğlu Yadigar'dır. Yadigar'la sözlü olan Sümbül de Kemal'i sevmektedir. Ancak Kemal'in sahte doktorluk yaptığı ortaya çıkınca iki sevgili birbirinden ayrılmak zorunda kalır. Çünkü Kemal bu suçtan dolayı tutuklanacaktır.