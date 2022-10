Doğuş Derya kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Doğuş Derya hayatı!

Doğuş Derya kimdir? Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili olan Kıbrıs Türkü siyasetçi Derya Doğuş açıklamalarıyla gündem olmaya devam ederken vatandaşlar Doğuş Derya kimdir? Doğuş Derya nereli? Merak ediyor. İşte detaylar...

DOĞUŞ DERYA KİMDİR?

Doğuş Derya, Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili olan Kıbrıs Türkü siyasetçidir.

1978'de Lefkoşa'da doğan Derya, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden 1999 yılında mezun oldu. Üniversite yılarında Kıbrıslı yükseköğrenim gençliğinin bir araya geldiği Üniversite Temsilciler Konseyi'nin (1986-1999) ilk ve tek kadın başkanı oldu. Daha sonra İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde "Living on the margins of the Turk and the Cypriot: The Cypiroturk as the Subject of Ambiguity" başlıklı yüksek lisans tezini yazan Derya yüksek lisansın ardından, güney Kıbrıs'ta bulunan Kıbrıs Üniversitesi'nde doktora yaparak eğitimini tamamladı. 2007-2008 döneminde KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mekanizması'nı kurmak için çalışan Derya, buradaki görevinden ayrıldıktan sonra akademisyen olarak çalıştı. Post-kolonyalizm, Türk milliyetçiliği, kimlik politikaları, feminizm ve Kıbrıs sorunu konularında çeşitli makaleleri olan Derya, Kıbrıs Yazıları ve gaile dergilerinin yayın kurullarında da görev yaptı. 2012 yılında Gönyeli Belediyesi Sosyal Aktiviteler Merkezi'ni kuran Derya, aynı zamanda Feminist Atölye (FEMA) isimli sivil toplum örgütünün de kurucusu ve Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) eğitmenlerindendir.