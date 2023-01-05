'Gamsız', 'Bunun Adına Yürek Derler', 'Yalancı' ve 'Yemin Ettim Sana' parçalarıyla bir döneme damga vuran Doğuş, 2006 yılında dünyaevine girdiği Şeyma Uygun ile 2009'da boşandı. Azerbaycan'da sürdüren şarkıcı Doğuş'un gerçek babası olduğu iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Doğuş çocuğu mu var? Doğuş'un çocuğu annesi kim? Doğuş çocuk iddiası ne?

22 yaşındaki Seyid isimli genç, bir süredir hayatını Azerbaycan'da sürdüren şarkıcı Doğuş'un gerçek babası olduğu iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Sürecin uzamasını istemeyen Doğuş, gencin gerçek babası olup olmadığının ortaya çıkması için DNA örneği verdi. Peki, Doğuş çocuğu mu var? Doğuş'un çocuğu annesi kim? Doğuş çocuk iddiası ne?

DOĞUŞ ÇOCUĞU MU VAR?

Azerbaycan'da sürdüren şarkıcı Doğuş'un gerçek babası olduğu iddiasıyla mahkemeye başvurdu. Sürecin uzamasını istemeyen Doğuş, gencin gerçek babası olup olmadığının ortaya çıkması için DNA örneği verdi. Seyid isimli gencin kendisini mahkemeye vermesi üzerine sürecin uzamasını istemeyen Doğuş, DNA örneği vererek sonucun bir an önce çıkmasını istedi. Türkiye'den Azerbaycan'a giden Seyid de merakla DNA sonucunu beklemeye başladı. Öte yandan gencin, ünlü şarkıcıya olan benzerliği dikkat çekti. Azeri sunucu Hoşkedem Hidayetkızı'nın, DNA sonucuna göre sekiz yıllık evliliğine devam edip etmeme kararını vereceği öğrenildi. Azeri sunucu Hoşkedem Hidayetkızı'nın, DNA sonucuna göre sekiz yıllık evliliğine devam edip etmeme kararını vereceği öğrenildi.