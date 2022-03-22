Doğum izni kaç gün? Babalık izni kaç gün, ne zaman başlar? 2022 erkeklerde doğum izni kaç gün?

Doğum izni kaç gün sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Erkeklerde doğum izni, özellikle bebek bekleyen aileler başta olmak üzere birçok vatandaş tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. SGK tarafından belirlenen uygulamayla eşi yeni doğum yapmış erkekler, babalık iznine ayrılıyor. Peki babalık izni ne zaman başlıyor? Erkeklerde doğum izni kaç gün? Peki, anneler ve anne adayları için doğum izni kaç gün?

DOĞUM İZNİ KAÇ GÜN?

Doğum izni süresine dair düzenlemeler İş Kanunu tarafından yapılmakta. Kadın işçiye verilen bu hak; İlk doğum için 60 gün, 2. doğum için 120 gün, Sonraki doğumlarda 180 gün olacak şekilde tanınır.

Buna göre 4857 sayılı kanunun 74. maddesi şu şekilde:

"…Kadın çalışanların doğum öncesi ve sonrası 8'er hafta, toplamda ise 16 hafta boyunca çalıştırılmamaları gerekir…"

İş Kanunu'na göre kadın işçinin çoğul gebelik yaşaması halinde doğum izni süresi uzar. Yine kanunun aynı maddesine göre çoğul gebelik halinde kadın işçinin doğumdan önce çalıştırılmayacağı süreye 2 hafta ilave edilir.

Eğer işçi hamilelik sürecinde çalışmayı tercih ediyorsa belirli şartlar dahilinde mevzuat bu durumu da düzenler: Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

"… Kadın işçi doktor izniyle doğuma 3 hafta kalıncaya kadar iş yerinde çalışabilir. İşçinin doğum izni alabilecekken çalışmayı tercih ettiği bu süreler doğumdan sonra kullanacağı izin sürelerine eklenerek değerlendirilir."

Doğum izni süreleri dışında çalışan anneler için kanun süt izni verilmesini öngörür. Buna göre kadın işçiye, 1 yaşından küçük çocuğu olması halinde onu emzirmek için günlük toplam 1,5 saat emzirme izni verilir. Bu sürenin günün hangi zamanlarında kullanılacağını çalışan kişi belirler. İşveren verdiği süt iznini çalışma süresinden saymalıdır.

Doğum yapan işçiye yarı zamanlı çalışma hakkı

İş Kanunu, kadın işçiye doğum izni bittikten sonra ücret kesintisi olmaksızın yarı zamanlı çalışma hakkı verir. İşçi kendi tercihi doğrultusunda bu hakkı kullanabilir. Kadın işçiye verilen bu hak;

İlk doğum için 60 gün,

2. doğum için 120 gün,

Sonraki doğumlarda 180 gün olacak şekilde tanınır.

Eğer çalışan birden fazla çocuk dünyaya getirdiyse bu sürelere 30 gün eklenir. İşçinin dünyaya getirdiği çocuğun engelli olması durumunda ise bu süre 360 gün olarak uygulanır. Ayrıca işçi 3 yaşından küçük bir çocuk evlat edinmiş ise doğum iznine dair haklardan faydalanabilir.

BABALIK İZNİ KAÇ GÜN?

Baba adayı olan çalışan eğer memur ise 10 güne kadar babalık izni kullanabilir. Ancak baba adayı özel sektör çalışanı ise 2 gün babalık izni hakkına sahip olur. Toplam babalık izni süresi ise 5 gündür. Babalık izni ücretli bir izin türüdür; bu süre içerisinde çalışan maaşından herhangi bir ücret kesintisi yapılmaz.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (B) bendinde; "Memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni; … verilir." hükmü yer almaktadır. İlgili kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere memurun babalık iznini kullanabilmesi eşinin doğum yapmış olması gereklidir. Babalık izninin doğum öncesi kullanılması mümkün değildir.

4857 Sayılı İş Kanunu'nda yapılan değişik ile yeni baba olan özel sektör çalışanına 5 gün ücretli izin hakkı verilmiştir. İlgili kanun maddesinde babalık izni şu şekilde belirtilmiştir;

"Mazeret İzni EK MADDE 2 – İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir…"

Taşeron işçiler için de babalık izni normal işçi statüsünde çalışan işçiler ile aynıdır. Toplam 5 gündür.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre eşi doğum yapan sözleşmeli çalışan 4B'li personele eşinin doğum yapması durumunda 2 gün babalık izni verilmektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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