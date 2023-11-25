Hintli bir kadın, doğum günü kutlaması için kendisini Dubai'ye götürmediği gerekçesiyle kocasını yumruklayarak öldürdü. Olay, Hindistan'ın Pune kentinde meydana geldi. İnşaat sektöründe çalışan işadamı Nikhil Khanna'nın karısı Renuka, kendisini Dubai'ye götürmesini ve pahalı hediyeler almasını istedi. Nikhil'in bu teklifi kabul etmemesi üzerine çıkan tartışmada Renuka, kocasına yumruk attı. Yumruk darbesi sonucu ağır kanama geçiren Nikhil, hastanede hayatını kaybetti.

Doğum günü kutlaması için kendisini Dubai'ye götürmeyen kocasını bir yumrukla öldürdü

Hintli bir kadın, doğum günü kutlaması için kendisini Dubai'ye götürmediği için kocasını yumruklayarak öldürdü.

Nikhil Khanna isimli iş insanının karısı Renuka,doğum günü için kendisin Dubai'ye götürmesini ve pahalı hediyeler almasını istedi.

Nikhil, bu teklifi kabuk etmeyince aralarında tartışma çıktı. Karısının attığı yumruk darbesi ile ağır kanama geçiren Nikhil, hastanede hayatını kaybetti.

Nikhil Khanna'nın ölümüyle sonuçlanan şok edici olay, Hindistan'ın Pune kentindeki lüks bir yerleşim bölgesinde meydana geldi.

İnşaat sektöründe çalışan 36 yaşındaki işadamı Nikhil, 38 yaşındaki eşi Renuka ile 6 yıl önce aşk evliliği yaptı.

Wanavdi polis karakolundan kıdemli bir polis memuru, olayın Cuma öğleden sonra meydana geldiğini söyledi.

"İlk soruşturmaya göre çiftin, Nikhil'in Renuka'yı doğum gününü kutlamak için Dubai'ye götürmemesi, doğum günü ve yıldönümünde ona pahalı hediyeler vermemesi nedeniyle kavga ettiği ortaya çıktı"

Polis ayrıca eşinin, "bazı akrabalarının doğum günlerini kutlamak için Delhi'ye gitme isteğine olumlu yanıt vermediği" için kocasına da kızdığını paylaştı.

Hindustan Times'a göre polis, "kavga sırasında Renuka, Nikhil'in suratına yumruk attı. Yumruğun etkisi o kadar sertti ki Nikhil'in burnu ve bazı dişleri kırıldı. Ağır kanama nedeniyle Nikhil bilincini kaybetti."

Ayrıca polis Renuka'yı tutukladı.