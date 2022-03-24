Doğukan Sinik neden oynamıyor? Doğukan Sinik yok mu, maçta oynamayacak mı?
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A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Play-off yarı finalinde Portekiz karşısına çıkıyor. Milliler, Portekiz engelini aşıp finalde rakibini beklemeyi hedefliyor. Doğukan Sinik neden oynamıyor? Doğukan Sinik yok mu, maçta oynamayacak mı?
Doğukan Sinik neden oynamıyor sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Doğukan Sinik yok mu, maçta oynamayacak mı?
DOĞUKAN SİNİK NEDEN OYNAMIYOR?
A Milli Takım'ın Portekiz sınavı öncesinde flaş gelişmeleri yaşanıyor. Rıdvan Yılmaz, Umut Bozok, Doğukan Sinik ve Yunus Akgün, A milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosundan çıkarıldı.
TAMAM MI DEVAM MI MAÇI
Yarı final mücadelesi tek maç üzerinden oynanacak. Ay-Yıldızlılar, karşılaşmayı kazandığı takdirde, 29 Mart Salı günü Konya'da İtalya-Kuzey Makedonya play-off eşleşmesinin galibiyle final maçına çıkacak.
YENEN TAKIM RAKİBİNİ BEKLEYECEK
Milliler, Portekiz maçını kaybetmesi halinde ise İtalya-Kuzey Makedonya müsabakasının mağlubu ile özel maçta karşı karşıya gelecek.