Doğukan Sinik kimdir? Doğukan Sinik nereli, kaç yaşında? Doğukan Sinik hangi takımlarda oynadı? - Haberler

Doğukan Sinik son olarak Türkiye U21 takımına 2018 yılında davet edilmiştir. Türkiye U21 takımı ile de 3 senede yalnızca 8 maça çıkmıştır 1 gol atmıştır. Peki, Doğukan Sinik kimdir? Doğukan Sinik nereli, kaç yaşında? Doğukan Sinik hangi takımlarda oynadı? Doğukan Sinik hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DOĞUKAN SİNİK KİMDİR?

Doğukan Sinik 1999 yılında Antalya'da dünyaya gelmiştir. İlk kez futbol hayatına da yine burada başlamıştır. 2016 yılında Antalyaspor ile sözleşme imzalamıştır. Futbol kariyerine de altyapıda burada başlayan Doğukan Sinik başarılı bir performans göstermiştir. 2016 yılında Antalyaspor ile profesyonel sözleşme imzaladıktan sonra 2017- 2018 sezonu için Kemerspor 2003 kulübüne gönderilmiştir. Kemerspor 2003 takımı ile 30 maçta forma giyen Doğukan Sinik 2 gol atmıştır.

Doğukan Sinik daha sonra Antalyaspor'a geri dönmüştür. Antalyaspor forması ile de birçok karşılaşmada görev almıştır. Birçok maçta 11'de direkt başlarken daha sonra ise dahil olduğu maçlar olmuştur. Antalyaspor formasını toplamda 73 kez giyen Doğukan Sinik 2 gol atarak 4 tane de asist yapmıştır. Kariyeri boyunca sürekli olarak Türkiye liglerinde forma giymiştir. Türkiye 3. liginde mücadele ettikten sonra 1. lig ve süper ligde de forma giymeyi başarmıştır.

MİLLİ MAÇ PERFORMANSLARI

İlk kez milli maça Türkiye U16 takımı ile başlamıştır. 2015 yılında Türkiye U16 takımı ile maçlara başlayan Doğukan Sinik 3 karşılaşmada görev almıştır. Daha sonra Türkiye U18 takımı ile 2016 yılında anlaşmıştır. 5 karşılaşmada görev almıştır. Bu maçlarda gol ya da asist yapamamıştır. Doğukan Sinik 2017 yılında ise Türkiye U19 takımı ile maçlara çıkmıştır. 9 resmi karşılaşmada görev alan Doğukan Sinik 1 gol atmayı da başarmıştır.

Doğukan Sinik son olarak Türkiye U21 takımına 2018 yılında davet edilmiştir. Türkiye U21 takımı ile de 3 senede yalnızca 8 maça çıkmıştır 1 gol atmıştır.

DOĞUKAN SİNİK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Doğukan Sinik profesyonel kariyeri boyunca yalnızca Antalyaspor'da forma giymiştir. 2021 yılı itibari ile Doğukan Sinik'in sözleşmesi Antalyaspor ile devam etmektedir. 2021 yılında da Antalyaspor'da forma giymektedir.

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