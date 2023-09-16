Doğukan Manço Survivor 2024'e mi katıldı? Sorusu, Survivor All Star 2024 kadrosu açıklanırken en çok merak edilmekte olan sorular arasında yerini aldı ve birçok izleyici tarafından merak edildi. Survivor All Star 2024'ün kadrosunu adım adım şekillendiren Acun Ilıcalı, bir ismi daha açıkladı. Peki, Doğukan Manço Survivor 2024'e mi katıldı? Doğukan Manço Survivor 2024'te yarışacak mı?

DOĞUKAN MANÇO SURVİVOR 2024'E Mİ KATILDI?

Acun Ilıcalı sosyal medyada yaptığı paylaşımla, Doğukan Manço'nun da kadroda yer alacağını duyurdu. Manço, 2013'te yayınlanan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında mücadele etmiş ve yarışma sonunda Hilmicem İntepe'nin ardından 2. olmuştu. 2015'te ise Survivor All Star'da yarışan Manço, finali göremeden adaya veda etmişti.

İşte Acun Ilıcalı'nın paylaşımı;