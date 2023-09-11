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Babası Barış Manço'nun izinden giderek şarkıcı olan Doğukan Manço, hastanelik oldu. Doğukan Manço'nun sağlık durumu nasıl ve Şarkıcı Doğukan Manço neden hastaneye kaldırıldı, hastalığı nedir merak ediliyor. Doğukan Manço'nun sağlık durumu nasıl? Şarkıcı Doğukan Manço neden hastaneye kaldırıldı, hastalığı nedir? Detaylar haberimizdedir…

DOĞUKAN MANÇO'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü şarkıcı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, bir düğünde patlıcan tüketmesi sonucu alerjik reaksiyon göstererek hastaneye kaldırıldı. Hasta yatağında durumundan bahseden Manço, iyi olduğunu ve erken müdahale sayesinde toparlandığını belirtti.

ŞARKICI DOĞUKAN MANÇO NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Patlıcan alerjisi bulunan ve daha önce de 2 kez hastanelik olduğundan bahseden Doğukan Manço, şu ifadeleri kullandı: "Bu sefer de yırttık. Patlıcana anafilaktik şok seviyesinde alerjim var. Yakınlarım bilir. Yani müdahale edilmezse solunum yolum tıkanıncaya kadar ağır reaksiyonlar veriyor vücudum. Bu hayatımda 3. kez başıma geliyor. Bir düğünde karanlıkta gelen yemeği gözüm seçemeyince emin olmak için garsona 'püre mi patlıcan mı?' diye sordum. 'Püre' dedi. Sadece bir çatal ucu aldım ve patlıcan olduğunu anladım. Kısa sürede belirtilerden etkilendiğimi anlayıp soluğu hastanede aldım. Erken müdahale ile toparladım. Garson muhtemelen genç oluşu sebebiyle heyecanlandı, ne dediğini bilmiyordu ya da patlıcan püresi diye algıladı. Şuan için iyiyim."

DOĞUKAN MANÇO'NUN HASTALIĞI NEDİR?

Babası Barış Manço'nun izinden giderek şarkıcı olan Doğukan Manço, gittiği düğünde patlıcan alerjisinden dolayı hastanelik oldu. Hasta yatağından paylaşım yaparak yaşadıklarını anlatan şarkıcı, "Erken müdahale ile toparladım" ifadelerini kullandı.