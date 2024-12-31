Doğukan Güngör hangi şarkıyı söyledi? (FATİH )2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Doğukan Güngör kimdir?

O Ses Türkiye yılbaşı 2025 programına katılan yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oldu. O İsimlerden biri olan Doğukan Güngör, hem hayatı hem de şarkısıyla izleyiciler tarafından merak edildi. Peki, Doğukan Güngör hangi şarkıyı söyledi? 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı Doğukan Güngör kimdir, kaç yaşında, evli mi? Doğukan Güngör hangi dizilerde, filmlerde oynadı?

DOĞUKAN GÜNGÖR KİMDİR?

1 Temmuz 1996 yılında Ankara'da doğdu. Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünde okurken, okulun tiyatro kulübünde oyunculuğa başladı. Harika Uygur'dan oyunculuk eğitimi aldı. İlk olarak "Meryem" dizisinde profesyonel oyunculuğa adım attı. Sonrasında Zümrüdüanka dizisinde Hamit karakterine hayat verdi. Dilber Ay Küçük Dev Kadın ve Her Şeye Rağmen filmlerinde rol aldı. Şimdilerde Kızılcık Şerbeti Dizisinde Fatih karakterine hayat vermektedir.

Doğukan Güngör'ün oynadığı filmler

2021 Her Şeye Rağmen – Erdal Murat Aktaş

2021 Dilber Ay Küçük Dev Kadın – Hakan Kavaç

Doğukan Güngör'ün oynadığı diziler

2022-2023 Kızılcık Şerbeti – Fatih Ünal

2020 Zümrüdüanka- Hamit

2018 Meryem

Doğukan Güngör'ün oynadığı oyunlar

Othello, Umut, Bizim Köyün Adeti, Hiç Kimsenin Öyküsü

DOĞUKAN GÜNGÖRO SES TÜRKİYE'DE HANGİ ŞARKIYI SÖYLEDİ?

Doğukan Güngör O Ses Türkiye'de hangi şarkıyı söylediği henüz açıklanmadı. Yarışma başladığında hangi şarkı olduğu öğrenilecek. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.