Doğukan Çep kimdir? Nereli, kaç yaşında? Doğukan Çep tutuklandı mı, nerede yakalandı?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi olayında cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen Doğukan Çep yakalandı. Peki, Doğukan Çep kimdir? Nereli, kaç yaşında? Doğukan Çep yakalandı mı, neden yakalandı? İşte, Doğukan Çep kim? Detaylar...

Dodo kimdir? Sinan Ateş cinayeti Dodo gerçek adı ne? Dodo yakalandı mı?

Doğukan Çep kimdir nerelidir? Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi olayında cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen Doğukan Çep yakalandı. Peki, Doğukan Çep kimdir? Nereli, kaç yaşında? Doğukan Çep yakalandı mı, neden yakalandı? İşte, Doğukan Çep kim? Detaylar haberimizde...

DOĞUKAN ÇEP KİMDİR?

Doğukan Çep'in ismi ilk olarak 2013'te Gülsuyu'nda uyuşturucuya karşı yapılan bir yürüyüşe ateş açılması üzerine ölen Hasan Ferit Gedik'in davasında geçti. Davada 10 sanık hakkında beraat kararı verilirken, Şahin Eren, Hakan Taşhan ve Doğukan Çep kasten öldürme suçundan 25'er yıl hapis cezası aldı.

35 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Bu dava dışında çete kurma, fuhuşa zorlama, gasp ve uyuşturucu ticareti gibi suçlamalardan yargılanan Doğukan Çep toplam 35 yıl hapis cezası aldı. 2015'te tahliye edilen ve 2018'de hakkında yakalama kararı çıkartılan Çep, bu tarihten itibaren firariydi. Güvenlik güçleri, Gürcistan'a kaçtığı ve daha sonra Türkiye'ye döndüğü ileri sürülen Doğukan Çep'i bir türlü yakalayamamıştı.

2'Sİ ÖZEL HAREKAT POLİSİ 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan Sinan Ateş cinayetinde bugün 4 kişi daha tutuklandı. Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen ve soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 2'si özel harekat polisi olmak üzere 4 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 10'a yükseldi.

BAŞSAVCILIK: SORUŞTURMA TİTİZLİLİKLE DEVAM EDİYOR

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Olaya ilişkin soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürülmekte olup işlemleri tamamlanan diğer şüpheliler hakkında da adli soruşturmanın gereklerine tevessül edilecektir." ifadelerine yer verilmişti.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

2019 yılında Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde MHP yönetiminden yana tavır alarak gidenleri sert bir dille eleştirmişti. Sinan Ateş 2 Nisan 2020 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile genel başkanlık görevinden istifa ederek Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaya başladı. Sinan Ateş evli ve 2 çocuk babasıdır.