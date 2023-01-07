Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti kapsamında 10 kişi tutuklandı. Cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen Doğukan Çep ise İstanbul'da gözaltına alındı. "Dodo" lakaplı Çep ifadesi ise merak ediliyor. Peki, Doğukan Çep ifadesi ne? Doğukan Çep ne dedi? Sinan Ateş cinayetinde son durum ne?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da suikasta kurban gitmesinin ardından başlatılan soruşturma devam ediyor. Şu ana kadar 10 kişi tutuklanırken cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen Doğukan Çep İstanbul'da gözaltına alındı. Tetikçi olduğu belirlenen Eray Özyağcı'yı arama çalışmaları ise halen sürüyor. Peki, Doğukan Çep ifadesi ne? Doğukan Çep ne dedi? Sinan Ateş cinayetinde son durum ne?

DOĞUKAN ÇEP İFADESİ NE?

"Dodo" lakaplı Çep'in emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. NTV'nin haberine göre soruşturmada cinayeti planlayan ve hayata geçiren isim olarak adlandırılan Çep, ifadesinde "Amacımız öldürmek değil, gözdağı vermek ve yaralamaktı" dedi. Sinan Ateş'in ocak başkanıyla kendisine sahip çıkmadığını iddia eden Çep, "Yargıtay'da temyiz aşamasındaki dosyam için yardım istedim. Ancak yardımcı olmadı. Bunun kızgınlığıyla korkutmak ve gözdağı amaçlı olayı planladık" dedi. Çep, öldürme amaçlarının olmadığını dile getirdi. Öte yandan Çep'in cinayetten 2 gün önce İstanbul'dan Ankara'ya geldiği, Sinan Ateş'in gittiği yerleri saat saat not ederek tetikçiye bildirdiği tespit edildi. Zanlının saldırının ardından da önce Bolu Gerede'ye ardından İstanbul'a gittiği belirlendi.