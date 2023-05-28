Doğuda sandıklar kaçta açılıyor 2023? 28 Mayıs Doğuda sandık kaçta kapanıyor? Doğuda oy kullanma saati ne zaman son?

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy verme işlemi 17.00'ye kadar sürecek. Arama motorlarında ise Doğuda sandıklar kaçta açılıyor 2023? 28 Mayıs Doğuda sandık kaçta kapanıyor? Doğuda oy kullanma ne zaman bitecek? soruları aratılıyor.

Doğuda sandıklar kaçta açılıyor 2023? sorusu merak ediliyor. 28 Mayıs günü Türkiye seçime gidiyor. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren oylarını kullanmaya devam ediyor. Oy kullanan vatandaşların gündeminde ise oy kullanmanın ne zaman son bulacağı yer aldı. Peki, Doğuda sandıklar kaçta açılıyor 2023? 28 Mayıs Doğuda sandık kaçta kapanıyor? Doğuda oy kullanma ne zaman bitecek?

DOĞUDA SANDIKLAR KAÇTA AÇILIYOR?

08:30'da başlayacak olan oy verme işlemi 17:00'a kadar devam edecek. Sandıklar açılıp oy sayımına geçildikten sonra gelen sonuçlar anlık olarak grafikler üzerinden aktarılacak.

YSK tarafından yayınlanan duyuruya göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

60 MİLYONDAN FAZLA SEÇMEN VAR

Türkiye'nin 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanıyor.

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