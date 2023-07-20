Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğün 12. baskısı ile birlikte pek çok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti. Böylece merak edilmekte olan Doğubeyazıt mı? Doğubayazıt mı? Sorusu da yanıt buldu. Peki, Doğubeyazıt mı? Doğubayazıt mı? TDK'ye göre Doğubeyazıt nasıl yazılır? Doğubeyazıt nasıl yazılır?

Doğubeyazıt mı? Doğubayazıt mı? Tartışması birçok insan tarafından merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyordu. TDK'ye göre Hasır altı nasıl yazılıyor, doğrusu nedir, nasıl yazılmalı şeklinde birçok detayı araştırılıyor. Peki, Doğubeyazıt mı? Doğubayazıt mı? TDK'ye göre Doğubeyazıt nasıl yazılır? Doğubeyazıt nasıl yazılır?

DOĞUBEYAZIT MI? DOĞUBAYAZIT MI?

Türk Dil Kurumu, bazı kelimelerin yazımını değiştirme kararı aldı. Bunlardan birisi de " Doğubeyazıt " olarak kullanılan kelime oldu. Yeni karara göre Doğubeyazıt yerine Doğubayazıt yazacağız. İşte yapılan tüm değişiklikler;

Marmara Ereğlisi (eski) / Marmaraereğlisi (güncel)

Yakan top (eski) / yakantop (güncel)

Kümeden düşmek (eski) / küme düşmek (yeni)

Kayyum (eski) / kayyım (güncel)

Yeşilsoğan (eski) / Yeşil soğan (güncel)

Hasıraltı (eski) / hasır altı (güncel)

Akça armudu (eski) / akçaarmut (güncel)

Sultan efendi (eski) / Sultanefendi (güncel)

Akzambak (eski) / ak zambak (güncel)

Yeşilbiber (eski) / yeşil biber (güncel)

Boy bos (eski) / boy pos (güncel)

Pilili (eski) / Pileli (güncel)

Yürük (eski) / Yörük (güncel)

Unvan (eski) / Ünvan (güncel)

Doğubeyazıt (Eski) / Doğubayazıt (güncel)

Yeşilzeytin (eski) / yeşil zeytin (güncel)

Horon vurmak (eski) / Horon tepmek (güncel)

Çiğ börek (eski) / çi börek (güncel)