Doğubayazıt'ta Nuh'un Gemisi Etkinliği: Aşure-i Nuh

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, 'Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarının olduğuna inanılan alanda, Aşure-i Nuh etkinliği gerçekleştirildi. Halk oyunları gösterilerinin yapıldığı programa katılan Polonya ve Hong Konglu turistlere aşure ikram edildi.

Doğubayazıt Kaymakamlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ile Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarının olduğu iddia edilen alanda yapılan etkinlik, yoğun ilgi gördü. Doğubayazıt'a bağlı Telçeker köyünde, Muharrem ayı dolayısıyla hem Kerbela Şehitlerini anmak hem de Nuh'un Gemisi'nin Ağrı Dağı'nda karaya oturmasından sonra gemide kalan son yiyeceklerin karıştırılarak yapılan ilk yemek olduğuna inanılan aşureyi, ortaya çıktığı topraklarda dünyaya tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte aşure ikram edildi.

Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, Nuh'un Gemisi'nin izinin nerede olduğu konusunda, Ağrı ile Şırnak arasında tatlı bir rekabet olduğunu ifade ederek, amaçlarının kentin tanıtımını yapmak ve turizm faaliyetlerini canlandırmak olduğunu söyledi. Ağrı ile Şırnak arasında yaşanan tatlı rekabetin ortaya yeni şeyler koymak adına olumlu olduğunu ifade eden Ekinci Her yıl Muharrem ayının 10'uncu günü Aşure Günü olarak kutlanmaktadır. Ayrıca bizde rivayet odur ki, aşurenin kökeni de Hz. Nuh Peygamberimize dayanmaktadır. Biz de bugün bu özel noktada, Hz. Nuh'un Gemisi'nin siluetinin bulunduğu bu özel noktada hem ilçemizdeki turizmi geliştirmek hem de bölgede bir farkındalık oluşturmak için bir araya geldik. Çok güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Yansımasının güzel olacağını düşünüyorum dedi.

DOĞDUĞU TOPRAKLARDA MARKALAŞTIRMAK İÇİN ÇABA SARF EDECEĞİZ

Ağrı Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Kösedağ, Ağrı Dağı, Nuh'un Gemisi ve Doğubayazıt'ın aynı anda akıllarda yer edinmesini istediklerini belirterek, Bilindiği gibi aşure, Nuh Tufanı'ndan sonra ortaya çıkmış bir yiyecek. Bizim buradaki ana temamız, aşureyi, Ağrı'yı, Doğubayazıt'ı ve Nuh Tufanı'nı bir araya getirebilmek. Biz şunu istiyoruz; aşure denildiğinde Doğubayazıt ve Nuh'un Gemisi, Nuh'un Gemisi denildiğinde Doğubayazıt akıllara gelsin. Bununla ilgili Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odamızla birlikte bir aşure ikramında bulunduk. Programımıza da Aşure-i Nuh ismini verdik. Bundan sonraki amacımız, coğrafi işaretini alarak aşureyi, markalaştırmak ve aşurenin aslında doğduğu topraklarda markalaştırmak için çaba sarf edeceğiz diye konuştu.

Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Can, her yıl Nuh'un Gemisi'nin izinin olduğu Telçeker köyünde geleneksel olarak aşure dağıtacaklarını söyledi.

TURİSTLER BÖLGEYİ GEZDİ

Etkinlik sırasında bölgeye gelen Polonya ve Hong Konglu turistler, hem aşure yedi hem de Nuh'un Gemisi'nin kalıntıları olduğu ileri sürülen alanı gezdi. Turist kafilesine rehberlik eden Mustafa Ersin, Doğubayazıt'ı ve İshak Paşa Sarayı'nı gezdikten sonra Nuh'un Gemisi izine geldik. Misafirlerimiz burada aşure yedi. Aşureyi de çok beğendiklerini söylediler. Organizasyonun tamamına hayran kaldılar. Dünyanın her tarafından birçok insan, Nuh'un Gemisi'nin burada olduğuna inanıyor. Bugün buraya gelen grubumuz da buna inanıyor. İnanmasalardı buraya gelmezlerdi diye konuştu. (DHA)