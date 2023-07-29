Doğubayazıt'ta Nuh'un Gemisi Etkinliği: Aşure-i Nuh

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, 'Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarının olduğuna inanılan alanda, Aşure-i Nuh etkinliği gerçekleştirildi. Halk oyunları gösterilerinin yapıldığı programa katılan Polonya ve Hong Konglu turistlere aşure ikram edildi.

Doğubayazıt Kaymakamlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası iş birliği ile Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarının olduğu iddia edilen alanda yapılan etkinlik, yoğun ilgi gördü. Doğubayazıt'a bağlı Telçeker köyünde, Muharrem ayı dolayısıyla hem Kerbela Şehitlerini anmak hem de Nuh'un Gemisi'nin Ağrı Dağı'nda karaya oturmasından sonra gemide kalan son yiyeceklerin karıştırılarak yapılan ilk yemek olduğuna inanılan aşureyi, ortaya çıktığı topraklarda dünyaya tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte aşure ikram edildi.

Etkinlik sırasında bölgeye gelen Polonya ve Hong Konglu turistler, hem aşure yedi hem de Nuh'un Gemisi'nin kalıntıları olduğu ileri sürülen alanı gezdi. Turist kafilesine rehberlik eden Mustafa Ersin, "Doğubayazıt'ı ve İshak Paşa Sarayı'nı gezdikten sonra Nuh'un Gemisi izine geldik. Misafirlerimiz burada aşure yedi. Aşureyi de çok beğendiklerini söylediler. Organizasyonun tamamına hayran kaldılar. Dünyanın her tarafından birçok insan, Nuh'un Gemisi'nin burada olduğuna inanıyor. Bugün buraya gelen grubumuz da buna inanıyor. İnanmasalardı buraya gelmezlerdi" diye konuştu.