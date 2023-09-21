Doğubayazıt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Aile Ziyaretleri Gerçekleştiriyor

Doğubayazıt Belediyesi, aileler ve özellikle kadınlar üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından her hafta aile ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Müdürlük, ailelerin refahını ve bütünlüğünü güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Doğubayazıt Belediyesine bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri her hafta aile ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Toplumun ve kültürel etkilerin aileler ve özellikle kadınlar üzerindeki baskısını azaltmak amacıyla projelerini arttıran Doğubayazıt Belediyesi, bünyesinde oluşturduğu Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri her hafta aile ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Ailenin ve aile bireylerinin refah, mutluluk ve bütünlüğünü güçlendirmek amacıyla, bireylerin aile içi ilişkileri, toplumsal yaşama uyumları ve ailenin her türlü işlevinin yerine getirilmesiyle ilgili maddi ve manevi sorunları çözüme kavuşturmayı amaçlayan müdürlük, Belediye Başkanı Yıldız Acar'ın katılımları ile çalışmalarını sürdürüyor. - AĞRI