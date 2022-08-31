Doğu Perinçek ne dedi? Doğu Perinçek Hz. Muhammed (SAV) sözleri ne? VİDEO İZLE

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal TV'nin canlı yayınına katılan Perinçek "Türkiye Nereye Gidiyor?" isimli bir söyleşi gerçekleştirdi. Açıklamalar sonrası Doğu Perinçek Hz. Muhammed (SAV) sözleri ne ve Doğu Perinçek ne dedi gibi konular araştırıldı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı bir söyleşide partisine olan ilgiden bahsederken tepki çeken ifadeler kullandı. Perinçek, Hz. Muhammed (SAV) ile ilgili sözleri sonrası Doğu Perinçek ne dedi, Doğu Perinçek Hz. Muhammed (SAV) sözleri ne, merak edildi.

DOĞU PERİNÇEK NE DEDİ?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı bir söyleşide partisine olan ilgiden bahsederken tepki çeken ifadeler kullandı. Perinçek, "Mekke'de tebliğde bulunduğu zaman kaç kişi Hz. Muhammed'e biat etti? Bir yılda ancak 40 kişiyi buldu. Biz hiç olmazsa 40 bin kişiyi bulduk. Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız." dedi.

DOĞU PERİNÇEK HZ. MUHAMMED (SAV) SÖZLERİ NE?

Perinçek'in burada yaptığı konuşmasının bir bölümü büyük tepkilere neden oldu. Partisine katılımlar hakkında bilgi veren Perinçek, partisini Hz. Muhammed ile karşılaştırıp, "Hz. Muhammed Mekke'de tebliğde bulunduğunda kaç kişi ona biat etti? 1 yılda 40 kişiyi buldu, hiç olmazsa biz 40 bin kişiyi bulduk. Hz. Muhammed'den çok ileri bir noktadayız. Atatürk Samsun'a giderken kaç kişiyle gitti? Tarihin zafer vadettiği kuvvet kadar büyük bir kuvvet yoktur" dedi.