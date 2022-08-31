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Doğu Perinçek kimdir? Doğu Perinçek kaç yaşında, nereli? Doğu Perinçek hayatı ve biyografisi!

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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Doğu Perinçek izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Doğu Perinçek kaç yaşında, nereli? Doğu Perinçek hayatı ve biyografisi! Doğu Perinçek kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Doğu Perinçek hakkında araştırmalar yapılıyor. Doğu Perinçek kimdir? Doğu Perinçek kaç yaşında, nereli? Doğu Perinçek hayatı ve biyografisi!

Doğu Perinçek (17 Haziran 1942, Gaziantep), Türk siyasetçi, Aydınlık Hareketi önderi, hukuk doktoru ve yazar. 15 Şubat 2015 tarihinden beri Vatan Partisi (VP) genel başkanlığı görevini sürdürmektedir. 1978-1980 yılları arasında Türkiye İşçi Köylü Partisi (TİKP), 1991-1992 yıllarında Sosyalist Parti (SP) ve 1992-2015 yılları arasında İşçi Partisi (İP) genel başkanlığı görevini üstlenmiştir. 2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin cumhurbaşkanı adayı olmuştur.

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Doğu Perinçek Gündem Haberler

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