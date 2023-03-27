Doğu Perinçek kaç imza topladı? Doğu Perinçek 100 bin imza oldu mu, kaç imza toplayabildi?
Gündem Haberleri
Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenler için imza toplama süreci bugün saat 20.00'de sona erdi. YSK, cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli olan 100 bin imza maratonunda toplanan imza sayılarını duyurdu. Peki, Doğu Perinçek kaç imza topladı? Doğu Perinçek 100 bin imza oldu mu, kaç imza toplayabildi?
Doğu Perinçek kaç imza topladı? Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenler için imza toplama süreci bugün saat 20.00'de sona erdi. YSK, cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli olan 100 bin imza maratonunda toplanan imza sayılarını duyurdu. Peki, Doğu Perinçek kaç imza topladı? Doğu Perinçek 100 bin imza oldu mu, kaç imza toplayabildi? Detaylar...
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanlığı adaylığı için 27 bin 55 imza topladı ve 100 bin imzaya ulaşamadığı için cumhurbaşkanı adayı olamadı.
Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenlerin isimlerin imza toplama yarışı saat 20.00 itibarıyla sona erdi. Kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Ahmet Yener, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın gereken 100 bin imzayı topladığını ifade etti. Böylece Türkiye 14 Mayıs seçimlerine 4 adayla gidecek. Bunlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan olacak.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Ahmet Yener, adaylık için gerekli olan 100 bin imzayı geçen Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurdu.
Süreç sonunda topladığı güncel imza sayıları şu şekilde:
- Muharrem İnce: 114 bin 657
- Sinan Oğan: 111 bin 502
- Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 255 (Adaylıktan çekildi)
- Doğu Perinçek: 27 bin 055
- Yakup Türkal: 3 bin 137
- Erkan Trükten: 2 bin 588
- Tevfik Ahmet Özal: 1544
- İrfan Uzun: 1263
- Halil Murat Ünver: 538
- Hilmi Özden: 478
- Davut Turan: 122
27 bin imzayı geçen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de süre sonuna kadar 100 bin imzaya ulaşamadı.
YSK, yarın geçici aday listesini duyuracak. Gelen itirazlar değerlendirildikten sonra 31 Mart'ta kesin aday listesi duyurulacak. 1 Nisan'da ise adayların oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'da kura çekilişi olacak.