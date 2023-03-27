Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenler için imza toplama süreci bugün saat 20.00'de sona erdi. YSK, cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli olan 100 bin imza maratonunda toplanan imza sayılarını duyurdu. Peki, Doğu Perinçek kaç imza topladı? Doğu Perinçek 100 bin imza oldu mu, kaç imza toplayabildi?

Beşinci günde hangi cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı? İnce ve Oğan 100 bini aştı

Doğu Perinçek kaç imza topladı? Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenler için imza toplama süreci bugün saat 20.00'de sona erdi. YSK, cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli olan 100 bin imza maratonunda toplanan imza sayılarını duyurdu. Peki, Doğu Perinçek kaç imza topladı? Doğu Perinçek 100 bin imza oldu mu, kaç imza toplayabildi? Detaylar...

DOĞU PERİNÇEK KAÇ İMZA TOPLADI?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, cumhurbaşkanlığı adaylığı için 27 bin 55 imza topladı ve 100 bin imzaya ulaşamadığı için cumhurbaşkanı adayı olamadı.

Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenlerin isimlerin imza toplama yarışı saat 20.00 itibarıyla sona erdi. Kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Ahmet Yener, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın gereken 100 bin imzayı topladığını ifade etti. Böylece Türkiye 14 Mayıs seçimlerine 4 adayla gidecek. Bunlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan olacak.

4 ADAYIN İSMİ KESİNLEŞTİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Ahmet Yener, adaylık için gerekli olan 100 bin imzayı geçen Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurdu.

Süreç sonunda topladığı güncel imza sayıları şu şekilde:

Muharrem İnce: 114 bin 657

Sinan Oğan: 111 bin 502

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 255 (Adaylıktan çekildi)

Doğu Perinçek: 27 bin 055

Yakup Türkal: 3 bin 137

Erkan Trükten: 2 bin 588

Tevfik Ahmet Özal: 1544

İrfan Uzun: 1263

Halil Murat Ünver: 538

Hilmi Özden: 478

Davut Turan: 122

DOĞU PERİNÇEK HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

27 bin imzayı geçen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de süre sonuna kadar 100 bin imzaya ulaşamadı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

YSK, yarın geçici aday listesini duyuracak. Gelen itirazlar değerlendirildikten sonra 31 Mart'ta kesin aday listesi duyurulacak. 1 Nisan'da ise adayların oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'da kura çekilişi olacak.