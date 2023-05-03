Doğu Perinçek aday mı? 2023 Doğu Perinçek milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Doğu Perinçek aday mı? 2023 Doğu Perinçek milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Doğu Perinçek aday mı? 2023 Doğu Perinçek milletvekili adayı mı? İşte detaylar...