Vatan Partisi genel başkanı Doğu Perinçek 2023 seçimlerinin 2. turunda hangi ismi destekleyeceğini açıkladı. Bunun ardından vatandaşlar, Doğu Perinçek 2. turda kimi destekleyecek 2023? Vatan Partisi ikinci turda hangi lideri destekleyecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? merak etti. İşte detaylar...

Doğu Perinçek 2. turda kimi destekleyecek? Doğu Perinçek 2. turda hangi lideri destekleyecek? Doğu Perinçek'in destekleyeceği isim kim olacak? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, Doğu Perinçek 2. turda kimi destekleyecek 2023? Vatan Partisi ikinci turda hangi lideri destekleyecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? İşte bilgiler...

DOĞU PERİNÇEK 2. TURDA KİMİ DESTEKLEYECEK?

Doğu Perinçek, 2. turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı.

Twitter'dan yapılan açıklama şöyle:

"Varolan iki seçenek karşısında tarafsız kalmak, emperyalist plana hizmet eder.

İki seçenekli seçim koşulunda, halkımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye çağırıyoruz."

DOĞU PERİNÇEK KİMDİR?

Doğu Perinçek (17 Haziran 1942, Gaziantep), Türk siyasetçi, Aydınlık Hareketi önderi, hukuk doktoru ve yazar. 15 Şubat 2015 tarihinden beri Vatan Partisi (VP) genel başkanlığı görevini sürdürmektedir. 1978-1980 yılları arasında Türkiye İşçi Köylü Partisi (TİKP), 1991-1992 yıllarında Sosyalist Parti (SP) ve 1992-2015 yılları arasında İşçi Partisi (İP) genel başkanlığı görevini üstlenmiştir. 2018 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin cumhurbaşkanı adayı olmuştur. 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde de aday adayı olmuş lakin 100.000 imzayı toplayamadığı için aday olamamıştır.