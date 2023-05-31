Doğu Karadeniz'de dalış turizmine uygun 43 nokta belirlendi

DOĞU Karadeniz'de 5 ilde yürütülen ' Ordu'dan Hopa'ya Mavi Yol Projesi' kapsamında su altı dalış güzergahları belirlendi. Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın, bölgede 2,5 yıl süren çalışmalar sonucunda dalış turizmine uygun 43 nokta belirlediklerini açıkladı.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) kapsamında Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde su altı dalış turizminin yaygınlaştırması amacıyla 'Ordu'dan Hopa'ya Mavi Yol Projesi' başlatıldı. ODÜ Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın'ın öncülüğünde yürütülen proje kapsamında; Ordu'nun Ünye ile Artvin'in Hopa ilçeleri arasında kalan denizel alanda araştırma yapıldı. Doğu Karadeniz'de dalış turizmine uygun 43 nokta belirlenirken, bu alanlarda su altında karşılaşılabilecek denizel canlılar ve biyoçeşitlilik gün yüzüne çıkarıldı. Çalışma sonunda elde edilen verilerle dalış rotaları, oluşturulan katalogda bir araya getirildi. Katalog, ilerleyen süreçlerde online ortama aktarılıp Doğu Karadeniz'de dalış yapmak isteyenlerin hizmetine sunulacak.