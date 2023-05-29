Doğu Karadeniz Bölgesi turizm destinasyonları Arap turistlerin ilgisini çekiyor

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, son yıllarda özellikle Arap turistler Doğu Karadeniz bölgesine yoğun ilgi gösterdiğini belirterek bölgedeki turizm destinasyon yerlerinin giderek arttığını kaydetti.

Doğu Karadeniz Bölgesinin sadece doğal güzellikleriyle değil tarihi değerlerle de öne çıktığını hatırlatan Kantarcı, özellikle son yıllarda ören yerlerine yapılan restorasyon çalışmalarına dikkat çekti. Kantarcı, Sümela'nın yanı sıra bölgede tarihi alanlarda yapılan restorasyon çalışmalarının bu sezonki ziyaretçi sayısını artıracağını ümit ettiklerini ifade ederek, "Bölgemize Arap turistlerin tercih yerleri her geçen gün biraz daha artıyor. Geçmiş dönemlerde daha az uğradıkları destinasyonlar yerlerini son yıllarda daha fazla ziyaret ediyorlar. Mesela Giresun Kuzalan Şelalesi, Mavi Göl buralara pandemi öncesine göre baktığımız zaman ziyaretçi sayısı çok azdı. Çevre düzenlemesiyle birlikte buralara ilgi daha artıyor. Gümüşhane'de çok güzel tarihi değerlerimiz var. Limni Gölü, Karaca Mağarası, Torul Seyir Terası, Tomara Şelalesi ön plandaydı. Son dönem yapılan restorasyon çalışmasıyla İmera Manastırı, Krom Vadisindeki belli kiliseler ön plana çıkıyor. Gümüşhane'deki Satala antik kentindeki çalışmalar, Bayburt Kalesi'nin restorasyon süreci tamamlandı, bölgemize ciddi katkı sağlıyor" dedi.

Doğu Karadeniz sadece doğasıyla değil tarihiyle de öne çıkıyor

Doğu Karadeniz Bölgesinin sadece yeşiliyle değil tarihi ören yerleriyle de öne çıktığını ifade eden Kantarcı, "Doğu Karadeniz, yeşili, şelaleleri, dereleri, gölleri, dağları, yaylalarından ziyade tarihi yapılarıyla da öne çıkıyor. Tarihi yerlere yapılan restorasyon çalışmaları sayesinde buralara tercihi artıyor. Dolayısıyla doğal güzellikler ve tarihi yapılar bölgenin cazibesini daha artırıyor. Yine bölgemizde Fırtına Vadisinde Kaçkar Dağlarında yaylalar çok ön plana çıktı. Sosyal medyada bu anlamda paylaşımlar buraları daha tanınır hale getiriyor. Bölgede seyahat acente sayısına bağlı olarak tanıtım çalışmaları artıyor. Artvin'e butik turlar önceden sadece yaz aylarında yapılıyordu artık Mayıs ayı itibariyle hareketlenmeye başladı. Bu sezon dış pazar sayısında kesinlikle artış olacaktır. DHMİ sivil havacılık uçuş planlamaları olsun seyahat acenteleri olsun şimdiden yaptırdıkları ön rezervasyonlarda bu yoğunluk gözüküyor" diye konuştu. - TRABZON